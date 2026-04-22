Talento de Tenerife: la investigadora Idaira Pacheco Fernández, premiada por la Real Sociedad Española de Química

La investigadora orotavense Idaira Pacheco Fernández, perteneciente a la Universidad de La Laguna (ULL), ha sido distinguida con el Premio de la Real Sociedad Española de Química (RSEQ) para Jóvenes Investigadores en la modalidad de Investigador Postdoctoral. Este galardón reconoce la calidad científica y la proyección internacional de investigadores jóvenes en el ámbito de la química.
Pacheco Fernández se incorporó recientemente al Departamento de Química de la institución académica tinerfeña, donde desarrolla su actividad en el grupo de investigación MAT4LL (Materials for Chemical Analysis). Su labor científica destaca por un enfoque multidisciplinar que integra la química analítica, la ciencia de materiales y la biomedicina.
Trayectoria académica e internacional
Formada íntegramente en la Universidad de La Laguna, Idaira Pacheco realizó sus estudios de grado y máster en Química en este centro. En 2021 completó su doctorado con mención internacional tras una estancia en la Iowa State University (Estados Unidos), obteniendo la calificación de sobresaliente cum laude y el Premio Extraordinario de Doctorado.
Posteriormente, inició una etapa internacional como investigadora postdoctoral en la Universidad de Kioto (Japón), centrada en la síntesis de materiales a través de programas como las ayudas de la Japan Society for the Promotion of Science y el programa Margarita Salas. Su trayectoria continuó en la Universidad Médica de Groninga (Países Bajos), donde trabajó en un entorno biomédico gracias a una beca postdoctoral Marie Skłodowska-Curie.
Investigación actual y diagnóstico de enfermedades
Su línea de investigación actual en el grupo MAT4LL se enfoca en el diseño de materiales avanzados, específicamente redes metal-orgánicas. El objetivo es desarrollar métodos de análisis más sencillos y eficientes para la detección de compuestos en muestras biológicas.
Con esta estrategia, la investigadora busca facilitar el diagnóstico temprano y el seguimiento de enfermedades mediante técnicas analíticas accesibles. El premio otorgado por la RSEQ valora tanto esta contribución al desarrollo de nuevas estrategias analíticas como el potencial impacto de su trabajo en los ámbitos de la salud y el medioambiente.