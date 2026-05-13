‘Los comulgantes’ clausura el ciclo dedicado a Bergman en Filmoteca Canaria

Filmoteca Canaria, departamento dependiente del Gobierno regional, cierra este jueves el ciclo Bergman antes de Bergman, dedicado al cine temprano del director sueco Ingmar Bergman. La última sesión tendrá lugar esta tarde (19.00 horas) en el Espacio La Granja de Santa Cruz de Tenerife. Con entrada gratuita, el film se exhibe en versión original subtitulada.
Terminar el recorrido por la obra de Bergman con Los comulgantes (1963) no ha sido aleatorio. Ver esta película junto a sus obras iniciales permite apreciar que su trayectoria no avanzó en línea recta, sino en espiral.
En Los comulgantes, Thomas, un pastor protestante que oficia ante una iglesia prácticamente vacía, sufre una profunda crisis espiritual que lo sumerge en la soledad y en la pérdida de sentido. Incluso el amor que le ofrece la maestra Marta se ha vuelto para él una carga difícil de sostener. Su conflicto se intensifica cuando, incapaz de ofrecer consuelo, se enfrenta a la petición de ayuda de una pareja de campesinos que acude a él en busca de orientación.
La estructura circular de la filmografía de Bergman permite observar distintas perspectivas de un mismo conflicto filosófico. El mundo interior de los personajes de sus primeras obras dialoga con el de títulos como Los comulgantes, pese a la distancia temporal entre ellos.