Los cuatro grandes telescopios que encienden La Palma ya tienen fecha oficial: llega el ‘monstruo’ de la astrofísica mundial

El Cherenkov Telescope Array Observatory (CTAO), el futuro observatorio de astronomía de rayos gamma más grande y potente del planeta, ha marcado una fecha clave en el calendario científico internacional.
El próximo 15 de octubre se inaugurarán oficialmente los cuatro Large-Sized Telescopes (LST) en el emplazamiento de CTAO-Norte, ubicado en el Observatorio del Roque de los Muchachos, en la isla de La Palma.
Este hito constituirá la puesta de largo formal de una infraestructura que aspira a iniciar sus primeras observaciones científicas reales el próximo año.
El anuncio se ha hecho público durante la reunión bianual del consejo internacional del consorcio (CTAO ERIC), que congrega en Santa Cruz de La Palma a delegaciones de más de diez países. El presidente del Consejo, Francisco Colomer, ha confirmado que las cuatro estructuras gigantes ya están completamente edificadas y se encuentran en la fase final de integración de cámaras y sistemas de última generación.
Una infraestructura estratégica para España y Canarias
El desarrollo de este complejo científico posiciona a La Palma como uno de los epicentros de la astrofísica europea y global. España lidera el proyecto en el máximo nivel de participación junto a Alemania, Italia y Francia, mientras que potencias como Estados Unidos, Japón, Brasil, Australia y Sudáfrica negocian fórmulas para sumarse como socios estratégicos. Además, se ha avanzado la próxima incorporación de Países Bajos al consorcio europeo.
La construcción de los telescopios de gran tamaño ha contado con un respaldo financiero e institucional coordinado. El Gobierno de España ha financiado el despliegue mediante fondos Feder de la Unión Europea, un esfuerzo respaldado de manera directa por el Gobierno de Canarias y el Cabildo de La Palma. El director del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), Valentín Martínez Pillet, ha señalado que esta red internacional consolida al complejo palmero como un modelo de éxito interinstitucional.
Por su parte, el vicepresidente del Cabildo de La Palma, Juan Ramón Felipe San Antonio, ha reiterado el apoyo absoluto de la corporación insular a los avances del centro de investigación. Las condiciones del cielo de la isla, protegidas de manera estricta por ley, afianzan el entorno del Roque de los Muchachos como un santuario idóneo para el análisis del universo profundo.
El impacto socioeconómico en la economía palmera
Más allá del ámbito estrictamente académico, la implantación de CTAO-Norte genera un retorno tangible para la sociedad local. Durante la fase de diseño y construcción de los grandes telescopios por parte de la Colaboración LST —un equipo global de más de 500 profesionales—, se ha requerido la contratación de más de 30 empresas locales de La Palma.
Asimismo, la Organización Central está ejecutando un plan de expansión de su plantilla laboral en la isla. El equipo técnico ha sumado cinco nuevos miembros permanentes, integrando a profesionales nativos de la isla, y contempla la apertura de nuevas oportunidades de empleo técnico y administrativo. La responsable científica del proyecto, Roberta Zanin, ha manifestado el compromiso de vincular a los residentes locales a través de programas de educación y divulgación.
Captación de luz azul para estudiar el universo violento
El objetivo técnico de la red de telescopios Cherenkov es captar los denominados rayos gamma, que representan la radiación con mayor energía del cosmos, vinculada a eventos extremos como la actividad de agujeros negros, estrellas de neutrones o explosiones estelares catastróficas. Dado que la atmósfera terrestre actúa como un escudo natural que absorbe esta radiación letal para la vida, los telescopios no registran el rayo de forma directa.
La tecnología del CTAO capta el destello azul o cascada de luz que se produce cuando los rayos gamma colisionan con las moléculas del aire de la atmósfera superior, fenómeno conocido como efecto Cherenkov.
La cita de octubre reunirá en La Palma a personalidades científicas de alto nivel, entre las que destaca la presencia confirmada del Premio Nobel de Física, Takaaki Kajita. Tras el acto de inauguración, los equipos iniciarán el periodo de pruebas técnicas indispensables para la aceptación oficial de los telescopios por la Organización Central, paso previo a la futura instalación de los Medium-Sized Telescopes (MST) de tamaño medio que completarán la red de CTAO-Norte.