“El día se hará noche”: España se prepara para el eclipse solar más largo del siglo que no se repetirá en más de 150 años

El eclipse solar más largo del siglo promete un espectáculo astronómico único que no se repetirá en los próximos 157 años. Durante este fenómeno, el día se oscurecerá por completo durante varios minutos, permitiendo incluso la observación de estrellas y algunos planetas en pleno día.
Según los registros científicos, un evento de estas características no volverá a ocurrir en la comunidad hasta el año 2183.
La franja de visibilidad de este eclipse total será muy reducida. De forma completa, el fenómeno solo podrá disfrutarse desde Groenlandia, Islandia y la península ibérica.
Puntos clave de observación en España
Según informa la agencia EFE, el norte de España será uno de los emplazamientos privilegiados para seguir el evento. En concreto, Euskadi, y de manera especial el territorio de Álava, se perfilan como los mejores puntos para observar la totalidad del eclipse dentro de la geografía nacional.
Fenómenos visuales del eclipse total
Durante el desarrollo del fenómeno, se producirán efectos ópticos breves pero de gran impacto visual. Entre los más destacados se encuentran las “Perlas de Baily”, que son destellos de luz causados por los rayos solares al atravesar los valles de la superficie lunar.
Posteriormente, se hará visible el conocido como “Anillo de diamante”. Este efecto ocurre cuando solo queda un punto brillante de luz en el borde de la silueta lunar, creando una imagen similar a una joya luminosa. Ambas fases tienen una duración de apenas unos segundos, pero representan los momentos de mayor interés para la observación astronómica.
Medidas de seguridad para la observación
Para observar el eclipse de forma segura, resulta imprescindible utilizar gafas homologadas durante todas las fases del fenómeno. La única excepción será el momento de la totalidad, cuando el cielo se oscurezca por completo. Se advierte de que el uso de cualquier otro método de protección no homologado puede derivar en daños graves para la vista ante cualquier exposición directa a los rayos solares.
Próximos eventos astronómicos
Aunque el eclipse total no se repetirá en la península en más de un siglo, el calendario astronómico de los próximos años incluye otros dos fenómenos destacados en la región:
- 2 de agosto de 2027: Tendrá lugar un eclipse parcial de sol.
- 26 de enero de 2028: Se producirá un nuevo eclipse parcial.
Estos eventos forman parte de una serie excepcional de fenómenos astronómicos que se sucederán en el corto plazo, previos al largo periodo de 157 años en el que no se volverá a registrar un eclipse de la magnitud del esperado para este siglo.