Valle de Guerra cumple con la tradicional función de la Librea

Valle de Guerra celebró el pasado sábado una de sus tradiciones más emblemáticas, la esperada representación del auto sacramental de la Librea, la escenificación que conmemora la histórica batalla de Lepanto de 1571, en la que participaron soldados canarios liderados por el capitán Francisco Díaz Pimienta.
Dentro de las fiestas en honor de la Virgen del Rosario, la Librea es un acontecimiento muy esperado por los valleros, símbolo y seña de identidad del pueblo, una tradición se transmite de generación en generación. Cada año se involucran en la misma unas 250 personas, de las cuales, 102 interpretan y se meten en la piel de diversos personajes.
Está basada en un auto de carácter popular a modo de desfile, con una marcada naturaleza religiosa, ya que está dedicada a su patrona, la Virgen del Rosario, y que ha derivado hacia un auto con escenificación teatral y banda sonora en directo a cargo de la banda de Nuestra Señora de Lourdes.
El texto original tiene como autor Juan Cairós, y ha sido modificado por la Asociación de Amigos de la Librea. Este año se ha recuperado la escena de Marco Antonio Bragadín y se han incorporado nuevos personajes femeninos, como Nurbanu y dos cortesanas venecianas.
La dirección de la Librea corrió a cargo de Unai Jacob Marrero, y el vestuario, que recrea las vestimentas de la época, es obra de un equipo integrado por Alexis González, Encarna Reyes y Juani Hernández, que cuenta con el asesoramiento de Burka Teatro. Alicia Díaz Barbuzano, escultora, ceramista y pintora es la encargada de llevar a cabo junto a su equipo del atrezo del castillo del auto sacramental. Díaz fue también la autora del cartel oficial.
La representación de la Librea está dividida en cuatro actos. Comienza la introducción histórica, que relata los acontecimientos que se vivían en Europa. En esta fase, aparecen como protagonistas personajes Miguel de Cervantes y Felipe II y su corte, así como la del sultán Selim II. Seguidamente se explican cuáles fueron los hechos acontecidos entre las armadas cristianas y turcas antes del enfrentamiento y que precipitaron la guerra.
Posteriormente la representación llega a su fase principal con el enfrentamiento de las dos flotas, lideradas por Juan de Austria (bando cristiano) y Alí Bajá (bando otomano).
Finalmente llega la rendición, donde los vencidos son tratados con generosidad por los vencedores, y se hace un ofrecimiento a la Virgen del Rosario.