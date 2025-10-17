La Librea de Valle de Guerra revive este sábado la histórica batalla de Lepanto

Valle de Guerra, en La Laguna, vuelve a acoger este sábado, 18 de octubre, desde las 21.00 horas, el auto sacramental de la Librea, que conmemora la crucial batalla de Lepanto de 1571, donde participaron soldados canarios liderados por el capitán palmero Francisco Díaz Pimienta, como demuestran documentos albergados en la iglesia de El Salvador de Santa Cruz de La Palma.
Guillermo López, presidente de la Asociación de Amigos de la Librea de Valle de Guerra, afirma: “Cada año incorporamos nuevas escenas y nuevos personajes sin distorsionar la historia”. “La Librea está viva gracias a los jóvenes de Valle de Guerra, ya que desde la asociación hemos sabido inyectar nuestra identidad cultural en los centros educativos del valle”, añade. Este año se ha recuperado la escena de Marco Antonio Bragadin y se han incorporado nuevos personajes femeninos (Nurbanu y dos cortesanas venecianas).
Alicia Díaz Barbuzano es la encargada de la escenografía del castillo, además del cartel de este año. El vestuario, que recrea las vestimentas de la época, es obra de un equipo integrado por Alexis González, Encarna Reyes y Juani Hernández, que cuenta con el asesoramiento de Burka Teatro.
La Librea es un acontecimiento esperado por los habitantes de Valle de Guerra y los amantes de esta tradición, basada en un auto de carácter popular a modo de desfile, con marcada naturaleza religiosa, ya que está dedicada a su patrona, la Virgen del Rosario, que ha derivado en un auto con escenificación teatral y banda sonora en directo.
Cada año se involucran unas 250 personas, de las cuales 102 encarnan diversos personajes. Se esperan unos 2.500 espectadores para ver en persona la escenificación del auto. Se habilitarán 1.200 sillas y 15 puestos para personas con movilidad reducida. El auto sacramental se emitirá en directo en el perfil de Facebook del Ayuntamiento de La Laguna. Próximamente se emitirá, en diferido, en Canal 4 y Ahora TV.
La primera parte de la Librea se celebró el pasado 7 de octubre, en la que se desarrolló la procesión de la Virgen de El Rosario, acompañada del barco y la escuadra.
Entre los reconocimientos que ha recibido La Librea destacan el hecho de ser Bien de Interés Cultural (2007), el premio internacional CICOP como Patrimonio Inmaterial Cultural, la insignia del Centro de Iniciativas Turísticas y el galardón del premio Amazigh como mejor acto de interés cultural. Desde junio de 2021 forma parte de la Plataforma de Patrimonio Inmaterial de España, reconocimiento otorgado por el Ministerio de Cultura.
La Librea de Valle de Guerra cuenta con el respaldo de las áreas de Cultura, Patrimonio Histórico y Turismo del Ayuntamiento de La Laguna, el área de Cultura del Cabildo de Tenerife, la Obra Social de la Fundación La Caixa y la aportación de los socios que integran la Asociación de Amigos de la Librea de Valle de Guerra.