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Vecinos de Ofra se rebelan contra el ‘abandono municipal’ y piden ayuda

Los residentes del barrio denuncian sufrir el “colapso” en varias calles, vados irregulares y la parálisis de los servicios comunitarios en la zona
Vecinos de Ofra se rebelan contra el ‘abandono municipal’ y piden ayuda
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La plataforma vecinal de Ofra-Nuevo Obrero, que representa a las calles Juan Albornoz Sombrita, La Estrella, Rodríguez Santos y Sargentos Provisionales, ha hecho pública una denuncia dirigida al Ayuntamiento de Santa Cruz, en la que se rebela contra “deficiencias graves” que afectan al día a día de los vecinos.

Entre las reclamaciones, se alerta del peligro existente en la calle La Estrella, donde el aparcamiento ilegal en el eje central de la vía obstaculiza el paso de los vehículos de emergencia, como ambulancias y camiones de bomberos, a la que se suma la petición expresa de reabrir la calle Las Flores para “descongestionar” la circulación, o la urgente adecuación y limpieza de un solar colindante repleto de maleza y basura que amenaza con convertirse en un foco de plagas.


Otros puntos críticos, según la plataforma, es la proliferación de vados presuntamente irregulares en accesos en las calles La Estrella y Rodríguez Santos. También pide la erradicación de los gorrillas, que alteran el descanso nocturno, y la apertura de la planta baja del Centro Cívico de Nuevo Obrero, actualmente tapiada.

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