EN DIRECTO | UCAM Murcia-La Laguna Tenerife

La Laguna Tenerife afrontará este domingo, ante UCAM Murcia el último de sus tres partidos a domicilio de manera consecutiva en esta semana, que pondrá a prueba la capacidad de los canaristas de recuperación tanto física como mental tras su derrota en Eurocup.
Los de Jaka Lakovic visitarán Murcia después de su último triunfo liguero, en un partido trabajado ante Unicaja Málaga que cerraron con un 75-80 ante su antiguo técnico, Txus Vidorreta y una complicada derrota en el campeonato europeo ante un London Lions que no dejó sobreponerse a los aurinegros en ningún momento del encuentro para certificar una diferencia cómoda de 12 puntos (89-77).
Primer cuarto
Sin TJ Bamba ni López Aróstegui Jaka Lakovic se presentaba en el Palacio de los Deportes de Murcia, dejando el esloveno fuera a Gio Shermadini. UCAM Murcia y La Laguna Tenerife compitieron en errores en el inicio (2-5) de un partido con mucha tensión e intensidad.
El Canarias siguió apretando en defensa y, con un triple de Kurucs, obligó a Sito Alonso a pedir el primer tiempo muerto del duelo. Quedaban tres minutos por jugarse y el marcador era de 5 a 14.
El último minuto y medio fue un cúmulo de despropósitos. Una técnica bien mostrada a Hunter, una falta de Happ y otra de Doornekamp que no parecían y un triple a tablero sobre la bocina de Sain Ross dejaron las cosas en 13-16 al final del primer cuarto. Murcia llevaba 1 de 9 en triples.
Segundo cuarto
Dos triples de Fitipaldo pusieron el 15-24 pero los locales volvieron a castigar los errores en ataque de La Laguna Tenerife (20-24) Los aurinegros se pusieron manos a la obra y devolvieron un parcial de 2-8 (22-32) coronado por un triple de Marcelinho. Sito Alonso, fuera de sí, pidió tiempo muerto mientras forzaba una técnica para intentar que las cosas cambiaran. Quedaba poco menos de cinco minutos por jugarse.
La Laguna Tenerife o hacía bien en defensa, más allá de que los murcianos erraran lanzamientos más o menos cómodos. Con 31-42 Lakovic paró el duelo a falta de un minuto para el descanso.
El 33-44 del descanso era fiel reflejo de lo que pasaba en la pista.
Tercer cuarto
UCAM Murcia mejoró en porcentajes, pero La Laguna Tenerife no se achicó (43-55). Los murcianos mostraron mayor acierto (49-59).
Todos esperaban que UCAM Murcia mejorara y se acercara en el marcador. Los de Sito Alonso lo lograron a poco menos de tres minutos del final. Un triple de Nakic puso el 52-60 bligando a Lakovic a pedir un tiempo muerto. Los interiores del esloveno comenzaban a cargarse de faltas, Cate era un problema y los locales intentaban imponer un ritmo que a La Laguna Tenerife no le venía bien.