Es oficial: el BOE confirma 47,5 millones para el transporte público de Canarias

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este jueves, 15 de octubre, el real decreto que regula una subvención de 47,5 millones de euros para financiar el transporte público de Canarias durante 2026. La partida, aprobada por el Gobierno de España, mantiene la misma cuantía que en 2025 y forma parte de un paquete estatal de 363,7 millones de euros.
La medida figura en el Real Decreto 826/2026, de 14 de octubre, que establece la concesión directa de subvenciones para los sistemas de transporte público regular de viajeros de Canarias, Madrid, Barcelona y Valencia.
El objetivo es contribuir a la financiación de estos servicios, considerados esenciales para los desplazamientos cotidianos de la población y el funcionamiento de numerosas actividades económicas.
Canarias mantiene los 47,5 millones para el transporte público
La nueva regulación asigna a la Comunidad Autónoma de Canarias una subvención estatal de 47,5 millones de euros, sin incremento respecto al ejercicio anterior.
Se trata de una aportación destinada a financiar las necesidades del sistema de transporte público regular de viajeros del Archipiélago durante 2026.
El Gobierno central justifica estas subvenciones por la importancia de garantizar el funcionamiento de servicios utilizados diariamente para acudir al trabajo, estudiar o realizar otras actividades.
En Canarias, la financiación del transporte terrestre tiene especial relevancia por la distribución de la población entre las distintas Islas y la participación de diferentes administraciones en la prestación del servicio.
El real decreto contempla un procedimiento de concesión directa, sin convocatoria competitiva, por razones de interés público, social y económico.
Cuándo se concederán las ayudas
La norma establece que las entidades beneficiarias disponen de 10 días hábiles desde su entrada en vigor para presentar las solicitudes y la documentación requerida.
Asimismo, fija un plazo máximo de 45 días hábiles para notificar las resoluciones de concesión.
Estas subvenciones se destinan a financiar las actividades desarrolladas durante el ejercicio 2026, por lo que no constituyen una nueva convocatoria de ayudas económicas para particulares.
La beneficiaria en el Archipiélago es la Comunidad Autónoma de Canarias, encargada de tramitar la financiación conforme a las condiciones establecidas en la normativa estatal.
¿Afecta a la gratuidad de las guaguas en Canarias?
La subvención de 47,5 millones de euros no debe confundirse con la financiación específica de la gratuidad de los abonos de transporte público.
El Estado mantiene para 2026 un sistema de ayudas destinado a financiar el descuento del 100% en determinados abonos y títulos multiviaje del transporte terrestre de Canarias, regulado mediante el Real Decreto-ley 17/2025, de 23 de diciembre.
Este programa cuenta con un procedimiento propio y está dirigido a compensar a las administraciones y operadores por la aplicación de la bonificación.
Por tanto, la publicación del Real Decreto 826/2026 no anuncia una nueva gratuidad, ni modifica por sí misma los requisitos para utilizar los abonos gratuitos.
Más de 363 millones para el transporte público en España
La financiación aprobada por el Gobierno de España alcanza un total aproximado de 363,7 millones de euros, distribuidos entre cuatro territorios.
|Territorio
|Financiación
|Barcelona
|149,3 millones
|Madrid
|126,9 millones
|Canarias
|47,5 millones
|Valencia
|40 millones
|Total
|363,7 millones
Las cantidades mantienen el nivel de financiación de 2025 y están destinadas a sostener los servicios de transporte público regular de viajeros correspondientes a cada administración beneficiaria.
El decreto publicado este jueves establece el marco jurídico para su concesión, los requisitos administrativos y las obligaciones vinculadas a la utilización de los fondos.