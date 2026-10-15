El papel de España en la negociación europea, determinante para el futuro del sector primario en Canarias

La negociación del próximo marco financiero plurianual de la Unión Europea atraviesa un momento decisivo para el futuro del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI) y del sector primario de las Regiones Ultraperiféricas (RUP). La propuesta de la Comisión Europea, secundada hasta ahora por el Consejo Europeo, plantea integrar el programa en los planes nacionales. Una fórmula que abre una incertidumbre de fondo para Canarias: la cuestión de que el POSEI pueda perder su autonomía como instrumento europeo específico.
En este contexto se celebró ayer en Bruselas el foro EURODOM, que reunió a representantes de todos los subsectores del sector primario de las RUP y a los grupos del Parlamento Europeo para analizar el futuro de estos territorios en el nuevo marco financiero. El encuentro puso de manifiesto un amplio consenso sobre la necesidad de preservar la autonomía y especificidad del POSEI y garantizar una dotación adecuada para responder a las necesidades del sector.
La cuestión no es solo dónde se gestiona el programa. El POSEI es una herramienta europea concebida para compensar las limitaciones permanentes que condicionan la actividad económica en las RUP, entre ellas la lejanía, la insularidad y la dependencia de los mercados exteriores. Su integración en planes nacionales podría dejar esa respuesta supeditada a las prioridades y decisiones de cada Estado, debilitando su carácter específico y la garantía de que los recursos atiendan las particularidades de estos territorios.
La incertidumbre presupuestaria agrava el problema. El reconocimiento de las RUP en los tratados y en el debate político europeo debe traducirse en instrumentos y recursos adecuados. Si el nuevo marco no aclara qué estatus tendrá el POSEI ni garantiza una dotación actualizada, ese reconocimiento corre el riesgo de no tener una aplicación efectiva para el sector primario canario.
A esta situación se suma que, por el momento, el Consejo Europeo ha secundado la propuesta de la Comisión. Por ello, la posición que defienda España en la negociación europea será determinante para que la especificidad de Canarias no quede diluida en el nuevo diseño presupuestario. El Gobierno español tiene un papel clave para trasladar que la continuidad del POSEI como instrumento autónomo y europeo, junto con una dotación acorde a las necesidades del sector, debe formar parte de la defensa de los intereses de las RUP.
Ese es el mensaje trasladado directamente por ASPROCAN durante la celebración del foro EURODOM, en cuyo turno de preguntas intervino el presidente de la Asociación, José Carlos Rendón, llamando a despejar la indefinición sobre el futuro del POSEI y a que los gobiernos de las RUP actúen de forma coordinada en defensa de su autonomía y especificidad.
La evolución del POSEI afecta a la capacidad del sector primario canario para mantener su actividad en condiciones que compensen sus desventajas estructurales, y por tanto, su supervivencia. Por ello, la negociación del nuevo marco financiero no debería limitarse a ‘maquillar’ la condición ultraperiférica de Canarias, sino que debe asegurar que esa condición cuente con una respuesta europea propia, estable y suficientemente dotada.