Canarias ofrece 3 años de seguro gratuito de impago del alquiler para movilizar viviendas vacías

El Gobierno de Canarias ofrecerá tres años de cobertura gratuita de seguro por impago de la renta a los propietarios que incorporen sus viviendas a la bolsa de alquiler asequible del archipiélago, una iniciativa que busca movilizar inmuebles vacíos y aumentar la oferta residencial, según ha explicado este jueves el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez.
En respuesta a una pregunta del diputado del grupo Mixto Raúl Acosta sobre las garantías de cobro y devolución del inmueble como instrumento para incentivar a los propietarios, Rodríguez ha detallado en el Parlamento de Canarias las medidas incluidas en la bolsa de vivienda asequible, cuya gestión se ha adjudicado a la empresa Factoría de Gestión y Consultoría a través de una licitación de la empresa pública Visocan.
El consejero ha señalado que el programa pretende ofrecer garantías tanto a propietarios como a inquilinos mediante un servicio de intermediación que permita generar confianza entre ambas partes y facilitar el acceso a viviendas a precios asequibles.
La bolsa tendrá presencia en las ocho islas habitadas, con atención presencial, itinerante y telemática, ha precisado Rodríguez, quien ha destacado que el servicio no se limitará a una página web o a un teléfono, sino que contará con oficinas a las que podrán acudir los ciudadanos.
Para los propietarios, el programa incluirá, además del seguro gratuito de impago durante tres años, la evaluación de la solvencia de los inquilinos, la elaboración del contrato y el inventario de la vivienda, así como asesoramiento jurídico y orientación sobre los precios del alquiler.
También se podrán gestionar ayudas para la puesta a punto o rehabilitación de los inmuebles, con el objetivo de que sean habitables y cumplan los requisitos exigibles para ofrecer una vivienda digna.
Por su parte, los inquilinos podrán acceder a viviendas en alquiler asequible, recibir asesoramiento sobre la Ley de Arrendamientos Urbanos y contar con mayor seguridad en la formalización del contrato, además de un servicio de mediación ante posibles incidencias entre las partes.
Rodríguez ha informado asimismo de que la página web vivacam.es ya está operativa, aunque en una fase inicial, para facilitar que los propietarios puedan incorporarse a la bolsa sin necesidad de acudir presencialmente a las oficinas.
Estudio sobre las viviendas vacías
La licitación incluye también la elaboración de un estudio pormenorizado de cada una de las islas para determinar cuántas viviendas vacías existen, cuáles son habitables y en qué condiciones se encuentran.
El consejero ha considerado que este análisis es vital para conocer la realidad del parque residencial desocupado y permitirá identificar inmuebles susceptibles de incorporarse a la bolsa de alquiler asequible.
Rodríguez ha explicado que el estudio se desarrollará de forma paralela a la puesta en marcha del programa y no será necesario esperar a sus conclusiones para comenzar a captar viviendas.
El consejero ha defendido que la movilización de vivienda vacía constituye una de las líneas de actuación del Ejecutivo autonómico para incrementar la oferta de alquiler, ante una situación en la que, según ha señalado, muchas personas no solo tienen dificultades para asumir los precios, sino que ni siquiera encuentran una vivienda disponible.
Por último, ha indicado que el programa se ha diseñado teniendo en cuenta experiencias de otras comunidades autónomas y los errores detectados en iniciativas anteriores, con el objetivo de favorecer su funcionamiento y aceptación.