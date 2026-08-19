Arona rechaza el proyecto fotovoltaico de Llanos de los Bebederos por su impacto urbanístico

El Ayuntamiento de Arona reiteró ayer su disconformidad con el proyecto fotovoltaico Llanos de los Bebederos I, de DISA Energía Renovables, tras la autorización administrativa y la declaración de utilidad pública concedidas por la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias.
La postura municipal define que el Plan General no contempla este uso en ese tipo de suelo, y el proyecto no resuelve cuestiones como los retranqueos, el vallado perimetral o su encaje en la Ley del Suelo canario. La instalación se ubicaría junto a Chayofa y Tinguafaya, cerca del Hospital del Sur, en suelo rústico común ordinario.
La alcaldesa, Fátima Lemes Reverón, advirtió de que la iniciativa “compromete suelos estratégicos y el futuro PGO municipal”, y anunció que trasladará la oposición del Ayuntamiento al proyecto. Javier Baute, edil de Urbanismo, por su parte, remarcó que las renovables “deben implantarse respetando la ordenación del municipio”.
El Consistorio insiste en que “no se opone a que se implanten las renovables, sino que se haga sin planificación”.