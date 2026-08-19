arona

Arona rechaza el proyecto fotovoltaico de Llanos de los Bebederos por su impacto urbanístico

La instalación fotovoltaica, con declaración de utilidad pública regional, se ubicaría en suelo rústico junto a Chayofa, Tinguafaya y el Hospital del Sur
Imagen parcial de una planta fotovoltaica. DA
Imagen parcial de una planta fotovoltaica. DA
WhatsAppChatGPTClaudeTelegram
Google News

El Ayuntamiento de Arona reiteró ayer su disconformidad con el proyecto fotovoltaico Llanos de los Bebederos I, de DISA Energía Renovables, tras la autorización administrativa y la declaración de utilidad pública concedidas por la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias.

La postura municipal define que el Plan General no contempla este uso en ese tipo de suelo, y el proyecto no resuelve cuestiones como los retranqueos, el vallado perimetral o su encaje en la Ley del Suelo canario. La instalación se ubicaría junto a Chayofa y Tinguafaya, cerca del Hospital del Sur, en suelo rústico común ordinario.

La alcaldesa, Fátima Lemes Reverón, advirtió de que la iniciativa “compromete suelos estratégicos y el futuro PGO municipal”, y anunció que trasladará la oposición del Ayuntamiento al proyecto. Javier Baute, edil de Urbanismo, por su parte, remarcó que las renovables “deben implantarse respetando la ordenación del municipio”.

Noticias relacionadas
  1. La concesión de las primeras licencias de edificación del Plan Parcial El Mojón marca un hito en uno de los desarrollos urbanísticos más importantes de Arona. | DAArona da luz verde a las primeras licencias en El Mojón tras casi 30 años

El Consistorio insiste en que “no se opone a que se implanten las renovables, sino que se haga sin planificación”.

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas