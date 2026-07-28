Arona da luz verde a las primeras licencias en El Mojón tras casi 30 años

El Ayuntamiento de Arona, a través del Área de Urbanismo, ha comunicado este martes que se ha iniciado la concesión de las primeras licencias de edificación del Plan Parcial El Mojón, marcando un hito en uno de los desarrollos urbanísticos más importantes del municipio tras casi tres décadas de tramitación.
El plan, aprobado por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COMAC) en 1996, obtuvo la aprobación de su proyecto de urbanización en 1998 y alcanzó en septiembre de 2025 la recepción parcial de las obras de urbanización, quedando pendientes únicamente los parques centrales L3 y L4.
“El Plan Parcial El Mojón ha evolucionado para adaptarse a las actuales exigencias de sostenibilidad, calidad urbanística y respeto por el entorno. Su diseño apuesta por un desarrollo de baja densidad, alejado del turismo masivo y orientado a un crecimiento equilibrado y de alto valor añadido”, señala el Consistorio en una nota.
El ámbito combina usos residenciales y turísticos, incorpora amplias zonas verdes, nuevos equipamientos públicos y un gran eje verde que vertebrará el sector. Además, el desarrollo contempla una oferta turística de calidad y uso residencial, excluyendo expresamente la implantación de viviendas vacacionales.
En materia de movilidad, el Plan Parcial aspira a mejorar los accesos a Los Cristianos mediante nuevas conexiones viarias y el proyecto de soterramiento parcial de la avenida Chayofita, impulsado conjuntamente por el Ayuntamiento de Arona, la Junta de Compensación, el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias.
La puesta en marcha de esta nueva fase supondrá, según el Ayuntamiento, también un importante impulso económico para Arona, con la creación de miles de puestos de trabajo y una inversión cercana a los 1.000 millones de euros, consolidándose como uno de los proyectos urbanísticos de mayor impacto económico, social y territorial del municipio.