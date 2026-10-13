Una plaga de ratas y un talud desprendido junto al colegio: denuncian el abandono en Cabo Blanco

El portavoz del Grupo Municipal Socialista de Arona, José Julián Mena, ha reclamado hoy una actuación urgente del Ayuntamiento en las urbanizaciones de San Martín de Porres y Santa Rita, en Cabo Blanco, ante los problemas de limpieza, salubridad y seguridad denunciados por sus vecinos. Mena y la concejala Haridian Cruz han visitado la zona y recogido las demandas de los residentes, que aseguran llevar meses esperando soluciones y muestran especial preocupación por un talud desprendido junto al CEIP Cabo Blanco.
“Lo más preocupante es que los vecinos hayan llegado al punto de tener que salir a limpiar sus propias calles. No estamos hablando de grandes proyectos, sino de servicios básicos que el Ayuntamiento debe garantizar. Los barrios necesitan atención y mantenimiento durante todo el año”, ha señalado Mena.
Los residentes denuncian la presencia de ratas que salen de las alcantarillas y llegan a introducirse en las viviendas, además de la proliferación de pulgas. También señalan puntos donde se acumulan basura, escombros, enseres y restos vegetales, especialmente junto a contenedores y aparcamientos, que, según explican, permanecen durante meses sin retirarse.
La preocupación más inmediata se sitúa en la calle Abrigaño, junto al CEIP Cabo Blanco. Según los vecinos, un talud lleva cerca de tres semanas desprendido sin que se haya realizado una reparación efectiva. En el entorno también denuncian muros agrietados, pavimentos deteriorados y adoquines hundidos, así como vallas provisionales que dificultan el paso peatonal en algunos puntos próximos al centro educativo.
“No podemos normalizar que un talud permanezca desprendido durante semanas junto a un colegio, mientras las familias tienen que sortear vallas y desperfectos para llevar a sus hijos a clase. La seguridad de los niños y de quienes transitan por esta zona necesita una respuesta inmediata”, ha advertido Haridian Cruz.
La concejala ha pedido una inspección técnica urgente del talud y de los muros del entorno, las medidas de seguridad necesarias y una reparación que permita recuperar el tránsito peatonal en condiciones adecuadas.
Las quejas se extienden a calles donde, según los residentes, hace meses que no se realiza una limpieza regular, jardines descuidados, maleza y restos de poda sin recoger. Los vecinos también piden revisar la situación de varios vehículos aparentemente abandonados y actuar sobre los puntos de acumulación de residuos.
En los barrancos del entorno, especialmente en el de Lere, denuncian la presencia de maleza y basura. Por ello, el PSOE ha solicitado que se inspeccionen los cauces y se coordinen con las administraciones competentes las actuaciones necesarias para prevenir posibles obstrucciones durante las lluvias.
Los residentes han trasladado asimismo su malestar por la información sobre las obras de asfaltado. Según explican, los trabajos se anunciaron inicialmente para el 8 de octubre y después se trasladaron al día 13 mediante pegatinas sobre la señalización existente, lo que les obligó a reorganizar el estacionamiento de sus vehículos sin información suficientemente clara.
El Grupo Municipal Socialista ha exigido al gobierno local una intervención que incluya el control de plagas, la retirada de residuos y enseres, la reparación de los pavimentos y la recuperación de la limpieza y el mantenimiento periódicos. También ha pedido información clara sobre las obras pendientes y los plazos para resolver las deficiencias denunciadas.
“Las familias no pueden seguir conviviendo con ratas, pulgas, basura acumulada y espacios públicos deteriorados. Son problemas que afectan directamente a su vida diaria y que requieren soluciones, no nuevas esperas”, ha afirmado Haridian Cruz.
Mena ha insistido en que la respuesta municipal debe tener continuidad: “San Martín de Porres y Santa Rita no pueden seguir acumulando problemas mientras los vecinos esperan respuestas. No es razonable que tengan que denunciar una y otra vez lo mismo para conseguir una actuación municipal. La limpieza, la seguridad y el cuidado de nuestros barrios deben estar garantizados, sin importar dónde viva cada vecino”.