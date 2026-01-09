El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026, al detalle: fechas, concursos y fiestas en la calles

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 se celebrará entre el 16 de enero y el 22 de febrero, con más de un mes de concursos, galas, desfiles y celebraciones en la calle que volverán a convertir a la capital tinerfeña en el epicentro de la fiesta en Canarias.
La programación oficial combina los tradicionales certámenes carnavaleros con una intensa agenda de actos populares, conciertos y noches de carnestolendas que culminarán con los carnavales de día y el fin de fiesta.
Arranque oficial del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026
El pistoletazo de salida llegará el viernes 16 de enero con la inauguración del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026.
La primera gran semana estará protagonizada por las murgas infantiles y las agrupaciones coreográficas:
- 23 de enero: I Fase de Murgas Infantiles
- 24 de enero: II Fase de Murgas Infantiles
- 25 de enero: Concurso de Agrupaciones Coreográficas
A partir del 26 de enero comenzarán las fases del concurso de murgas adultas:
- 26 de enero: I Fase
- 27 de enero: II Fase
- 28 de enero: III Fase
- 29 de enero: IV Fase
- 31 de enero: Final de Murgas Adultas
El 1 de febrero se celebrará el Concurso de Agrupaciones Musicales.
Galas, comparsas y certámenes
La programación de febrero incluirá algunas de las citas más emblemáticas del Carnaval:
- 2 de febrero: Gala de Elección de la Reina Infantil
- 4 de febrero: Gala de Elección de la Reina de los Mayores y Festival de Mayores
- 6 de febrero: Canción de la Risa
- 7 de febrero: Concurso de Comparsas
- 8 de febrero: Concurso de Disfraces y Certamen de Rondallas
La semana siguiente estará marcada por grandes galas y festivales:
- 10 de febrero: Concierto de Los Fregolinos
- 11 de febrero: Gala de Elección de la Reina del Carnaval
- 12 de febrero: Festival de la Zarzuela
Cabalgata, noches de Carnaval y Carnaval de Día
El tramo más multitudinario llegará a partir del 13 de febrero con los actos en la calle:
- 13 de febrero: Cabalgata Anunciadora, Concurso de Carrozas y Coches Engalanados y Noche de Carnaval
- 14 de febrero: Certamen de Ritmo y Armonía y Noche de Carnaval
- 15 de febrero: Concierto Ni Fú Ni Fá Fregolinos y primer Carnaval de Día
El Carnaval continuará con nuevas jornadas de fiesta:
- 16 de febrero: Gala Drag y Noche de Carnaval
- 17 de febrero: Ni Fú Ni Fá Fregolinos y Coso Apoteósico
- 18 de febrero: Entierro de la Sardina
Carnaval inclusivo y gran despedida
La recta final mantendrá la actividad tanto para el público familiar como para los amantes de los concursos tradicionales:
- 19 de febrero: Carnaval Inclusivo y Festival de Rondallas
- 20 de febrero: Coso Infantil y Noche de Carnaval (Viernes de Piñata)
- 21 de febrero: II Carnaval de Día y Noche de Carnaval
El domingo 22 de febrero se pondrá el broche final con:
- Ni Fú Ni Fá y La Zarzuela
- Fin de fiesta y exhibición pirotécnica
- Exhibición de coches antiguos
Con este calendario, el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 se presenta como una edición larga, diversa y pensada para todos los públicos, combinando concursos históricos, galas, desfiles, conciertos y una intensa programación en la calle que volverá a situar a la capital como referente internacional del Carnaval.