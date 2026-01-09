carnaval santa cruz

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026, al detalle: fechas, concursos y fiestas en la calles

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 se celebrará entre el 16 de enero y el 22 de febrero, con más de un mes de concursos, galas, desfiles y celebraciones en la calle que volverán a convertir a la capital tinerfeña en el epicentro de la fiesta en Canarias.

La programación oficial combina los tradicionales certámenes carnavaleros con una intensa agenda de actos populares, conciertos y noches de carnestolendas que culminarán con los carnavales de día y el fin de fiesta.

  1. Cuenta atrás para el Carnaval 2026: Santa Cruz dará la bienvenida con el acto inaugural
  El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 ya tiene a sus candidatas a reinas

Arranque oficial del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026

El pistoletazo de salida llegará el viernes 16 de enero con la inauguración del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026.

La primera gran semana estará protagonizada por las murgas infantiles y las agrupaciones coreográficas:

  • 23 de enero: I Fase de Murgas Infantiles
  • 24 de enero: II Fase de Murgas Infantiles
  • 25 de enero: Concurso de Agrupaciones Coreográficas

A partir del 26 de enero comenzarán las fases del concurso de murgas adultas:

  • 26 de enero: I Fase
  • 27 de enero: II Fase
  • 28 de enero: III Fase
  • 29 de enero: IV Fase
  • 31 de enero: Final de Murgas Adultas

El 1 de febrero se celebrará el Concurso de Agrupaciones Musicales.

Galas, comparsas y certámenes

La programación de febrero incluirá algunas de las citas más emblemáticas del Carnaval:

  • 2 de febrero: Gala de Elección de la Reina Infantil
  • 4 de febrero: Gala de Elección de la Reina de los Mayores y Festival de Mayores
  • 6 de febrero: Canción de la Risa
  • 7 de febrero: Concurso de Comparsas
  • 8 de febrero: Concurso de Disfraces y Certamen de Rondallas

La semana siguiente estará marcada por grandes galas y festivales:

  • 10 de febrero: Concierto de Los Fregolinos
  • 11 de febrero: Gala de Elección de la Reina del Carnaval
  • 12 de febrero: Festival de la Zarzuela

Cabalgata, noches de Carnaval y Carnaval de Día

El tramo más multitudinario llegará a partir del 13 de febrero con los actos en la calle:

  • 13 de febrero: Cabalgata Anunciadora, Concurso de Carrozas y Coches Engalanados y Noche de Carnaval
  • 14 de febrero: Certamen de Ritmo y Armonía y Noche de Carnaval
  • 15 de febrero: Concierto Ni Fú Ni Fá Fregolinos y primer Carnaval de Día

El Carnaval continuará con nuevas jornadas de fiesta:

  • 16 de febrero: Gala Drag y Noche de Carnaval
  • 17 de febrero: Ni Fú Ni Fá Fregolinos y Coso Apoteósico
  • 18 de febrero: Entierro de la Sardina

Carnaval inclusivo y gran despedida

La recta final mantendrá la actividad tanto para el público familiar como para los amantes de los concursos tradicionales:

  • 19 de febrero: Carnaval Inclusivo y Festival de Rondallas
  • 20 de febrero: Coso Infantil y Noche de Carnaval (Viernes de Piñata)
  • 21 de febrero: II Carnaval de Día y Noche de Carnaval

El domingo 22 de febrero se pondrá el broche final con:

  • Ni Fú Ni Fá y La Zarzuela
  • Fin de fiesta y exhibición pirotécnica
  • Exhibición de coches antiguos

Con este calendario, el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 se presenta como una edición larga, diversa y pensada para todos los públicos, combinando concursos históricos, galas, desfiles, conciertos y una intensa programación en la calle que volverá a situar a la capital como referente internacional del Carnaval.

