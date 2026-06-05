Santa Cruz habilita una veintena de aparcamientos en el barrio de La Alegría

El Ayuntamiento de Santa Cruz, a través del distrito Anaga, ha culminado la habilitación de un nuevo aparcamiento provisional en el barrio de La Alegría. La actuación, que tiene el objetivo de mejorar la oferta de estacionamiento en la zona y dar respuesta a una demanda de los vecinos y vecinas del entorno, se desarrolla en un solar municipal situado junto al IES Anaga y ha permitido crear una veintena de nuevas plazas de estacionamiento.
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, destacó que “esta actuación responde al compromiso del Ayuntamiento con la mejora de la movilidad y la calidad de vida en los barrios del municipio, especialmente en zonas como Anaga, donde el aparcamiento supone una de las principales preocupaciones vecinales”. Asimismo, añadió que “seguimos trabajando para optimizar espacios municipales infrautilizados y convertirlos en soluciones útiles para la ciudadanía”.
Esta actuación permite recuperar un espacio municipal actualmente infrautilizado para ponerlo al servicio del barrio, mejorando la circulación y reduciendo las dificultades de estacionamiento que se producen especialmente en horario lectivo y en las horas de mayor afluencia vecinal.
Por su parte, la concejala delegada del distrito Anaga, Gladis de León, señaló que “este nuevo aparcamiento provisional permitirá aliviar la presión existente en el barrio de La Alegría y facilitará el día a día tanto de residentes como de las personas que acuden a la zona”. Además, subrayó que “desde el distrito continuamos impulsando actuaciones que mejoren los servicios y las infraestructuras de los barrios de Anaga”.
En este sentido, recordó que este es el segundo aparcamiento provisional promovido por el Distrito Anaga, después del habilitado en Valleseco a petición de los vecinos a través de los Presupuestos Participativos, una actuación que permitió dar respuesta a una demanda histórica del barrio y que actualmente presta servicio a residentes y usuarios de la zona.
Este nuevo aparcamiento sirve tanto a residentes como a familias y personal vinculado al IES Anaga, contribuyendo a ordenar el estacionamiento en la zona y mejorar la seguridad y la movilidad del entorno. Las obras cuentan con una inversión aproximada de 42.000 euros y forman parte de las actuaciones municipales destinadas a reforzar la movilidad y mejorar los servicios básicos en los distintos barrios del municipio.