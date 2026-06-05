Tardeo del verano en Santa Cruz: gratis y hasta las 22.00 horas

La agenda de ocio en Tenerife arranca la temporada estival con una fuerza imparable. El esperado Tardeo del verano en Santa Cruz se toma este sábado las calles de la capital chicharrera en una convocatoria multitudinaria que promete batir récords de asistencia. Las previsiones oficiales apuntan a que más de 500 personas se congregarán en el espacio público para disfrutar de una propuesta de ocio saludable, rompiendo moldes y demostrando que las ganas de bailar, compartir y disfrutar de la música al aire libre están más vivas que nunca en el archipiélago canario.
Este gran encuentro, que celebra su esperada segunda edición, se consolida como una de las apuestas de dinamización social más potentes del año. Lejos de los clásicos eventos en recintos cerrados, esta alternativa saca el ritmo y la diversión a la calle, aprovechando el inconfundible clima de la isla y la alta demanda de eventos intergeneracionales que promuevan la convivencia ciudadana en entornos abiertos y seguros.
El cartel de artistas y horarios del Tardeo del verano en Santa Cruz
El epicentro de la jornada será la conocida plaza de Residencial Anaga, un enclave estratégico que se transformará por completo para albergar un imponente escenario y un despliegue técnico de primer nivel. El acceso al público se abrirá de manera oficial a las 17:00 horas con una sesión de música ambiente ideal para recibir a los primeros asistentes. A partir de ese momento, la organización ha diseñado cinco horas ininterrumpidas de espectáculo que se prolongarán hasta las 22:00 horas.
La programación artística constituye el gran gancho del festival. A las 17:30 horas, el grupo musical MISS romperá el hielo con los primeros ritmos de la tarde. Tras una breve pausa de ambientación, a las 19:15 horas llegará el turno de la arrolladora puesta en escena de Titi Soberbia. El momento cumbre de este gran Tardeo del verano en Santa Cruz se vivirá en el tramo final de la tarde: a las 19:45 horas, el popular cantante tinerfeño Jadel subirá las revoluciones de la plaza con su potente directo, cediendo el testigo a las 20:00 horas al humorista Daniel Calero, quien garantizará las carcajadas de todos los presentes. La música en vivo concluirá con el grupo LALALA a las 20:15 horas, cerrando la velada con hilos musicales de balance hasta el desalojo del recinto.
El Plan Maresia y el gran objetivo de la dinamización social en Tenerife
Más allá del evidente carácter festivo, este evento esconde una relevancia estructural clave dentro de las políticas públicas de Canarias. La cita forma parte activa del denominado Plan de Mayores Maresia, desarrollado por la Dirección General de Mayores del Gobierno de Canarias en estrecha colaboración con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del distrito Centro y la concejalía de Servicios Sociales.
Las autoridades locales insisten en que este tipo de proyectos son fundamentales para reactivar la vida urbana y, sobre todo, para combatir de raíz problemáticas silenciosas como la soledad no deseada. Al ofrecer alternativas culturales gratuitas, accesibles y de gran calidad artística en pleno corazón de la ciudad, se incentiva el envejecimiento activo. Los ciudadanos de más de 60 años se convierten en los auténticos dinamizadores de la jornada, recuperando el espacio público como un punto de encuentro vecinal, baile y desconexión.
Toda la maquinaria municipal ya está en marcha para garantizar que la seguridad, la limpieza y la accesibilidad en los accesos a Residencial Anaga funcionen a la perfección durante las cinco horas de festival. Programas locales como “Santa Cruz más viva” se alinean con esta estrategia autonómica para demostrar la eficacia de la cooperación entre administraciones. La organización ha hecho extensiva la invitación a toda la ciudadanía del municipio y de la isla, animando a las familias a sumarse a una tarde de celebración que combina tradición, música e inclusión social, y que nace con una clara vocación de repetirse en las próximas temporadas.