El Unión Isora denuncia carencias en su campo y reclama seis obras

El Club Deportivo Unión Isora ha hecho público recientemente un comunicado en el que expone su preocupación por el estado del campo municipal Tomás Hernández Alonso, en el casco de Guía de Isora. El recinto es la casa del primer equipo masculino, que compite en Segunda Regional, de la sección femenina estrenada esta temporada y de la Escuela Municipal de Fútbol.
Según el club, la directiva trasladó el pasado 30 de junio al concejal de Deportes, Oliver Afonso, una relación de reparaciones que considera “indispensables”. Entre ellas figuran la reparación de las torretas y proyectores de iluminación, mejoras en la fontanería y el saneamiento de los vestuarios, el restablecimiento del agua corriente en los baños públicos, la ampliación del almacén de material y la instalación de un vallado de seguridad hacia el barranco para “prevenir caídas”. Más de tres meses después, la entidad asegura que permanece “a la espera para el inicio de los trabajos, mientras sus categorías formativas conviven con “carencias en iluminación, higiene y seguridad perimetral”.
La relación de peticiones incluye también la devolución al club de la gestión de la cantina, que “históricamente les ha correspondido”. A esta cuestión se suma la subvención municipal de esta temporada.
El club isorano afirma encontrarse en un estado de “asfixia económica”, que desconoce cuándo se abonarán, lo que por el momento, indican, le impide afrontar el pago de las fichas de las jugadoras y, a su juicio, pone “en grave riesgo el futuro del fútbol femenino” en el municipio.
Altruista
En su comunicado, la entidad recuerda que directivos, técnicos y familias dedican su tiempo “de forma completamente altruista” para que los jóvenes practiquen deporte “en condiciones dignas, seguras, higiénicas y reglamentadas”. Con ese objetivo, pide a la corporación municipal que “respete su autonomía” y que las instalaciones se gestionen “con estricta transparencia”.
DIARIO DE AVISOS ha trasladado sus preguntas al Ayuntamiento local, y hasta el cierre de esta edición, no ha recibido ninguna aclaración sobre el estado de la subvención ni el resto de cuestiones planteadas por el club local.