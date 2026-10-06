Frente ecologista e institucional en contra del retorno de Fonsalía

La recuperación del puerto de Fonsalía en el borrador de la Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente de Canarias (Emsican) ha reactivado la antigua oposición política y social al proyecto, olvidado en la gaveta desde 2023. El Cabildo de Tenerife, junto a colectivos como Innoceana, ATAN y la plataforma No al Puerto de Fonsalía, se encuentran preparando sus respectivas alegaciones antes de que finalice el periodo de exposición pública el próximo 30 de noviembre, según ha podido saber este periódico. El debate abandona así la mera oportunidad de la infraestructura para centrarse en sus afecciones ambientales y la supuesta incompatibilidad con el marco de protección vigente.
La controversia tiene como escenario la Franja Marina Teno-Rasca, declarada Zona Especial de Conservación (ZEC) de la Red Natura 2000 desde 2011 y con casi 69.500 hectáreas frente a cinco municipios tinerfeños. El borrador del Plan de Gestión de la ZEC, redactado por el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), eliminó la exención geográfica que dejaba sin proteger el litoral frente a Fonsalía e incorporó por primera vez la obra al inventario oficial de amenazas directas para la fauna marina.
“COMO COLOCAR LAS VERÓNICAS EN EL TEIDE”
Carlos Mallo, fundador de Innocean, galardonado en 2025 con el Goldman Environmental Prize (catalogado como el Premio Nobel del medio ambiente), considera “contradictorio” alterar un espacio que el Miteco busca preservar: “Es como que en el medio del Teide coloques Las Verónicas”. Mallo destacó que la “calma” del sector suroeste, idónea para la navegación (y por ello tomado en consideración), es también la razón por la que “cetáceos y tortugas utilizan la zona como su hábitat para descansar y alimentarse”.
El proyecto del puerto de Fonsalía nació hace más de tres décadas como infraestructura de transporte marítimo para sustituir la operativa del puerto de Los Cristianos, ya desbordada en aquel momento y encaminada a la saturación.
La ordenación contemplaba una infraestructura dotada con cinco líneas de atraque para buques comerciales y de pasaje (ro-ro y ferris), dársena pesquera, 200 plazas de dique seco… Con una inversión pública estimada superior a los 200 millones de euros. Un informe científico elaborado por la Universidad de La Laguna (ULL) advirtió de que dicha dimensión “multiplicaría la intensidad del tráfico marítimo”, incrementando el riesgo de colisiones sobre cetáceos y la degradación de los hábitats protegidos. En 2021, tras una viral campaña social que recabó más de 400.000 firmas, el Parlamento de Canarias aprobó una proposición no de ley (PNL) para desestimar la ejecución y priorizar otras alternativas operativas.
En la actual fase de exposición pública, el frente de oposición sustenta parte de sus alegaciones en dictámenes como el estudio encargado en 2022 por la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias a la empresa pública Tragsa, que calificó de “contraindicada” la construcción del puerto en esa localización, y los análisis del Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos de Santa Cruz de Tenerife, que rechazaron el macroproyecto original por su excesivo impacto y elevados plazos, sugiriendo como alternativa reducir su escala o priorizar la ampliación y reorganización de Los Cristianos.
Con todo, la propuesta de la Consejería de Obras Públicas sitúa la opción de Fonsalía a un horizonte de entre 10 y 15 años.