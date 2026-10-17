El PSOE propone dedicar una calle a la partera de San Marcos

El grupo Socialista en el Ayuntamiento de Icod de los Vinos presentará una moción al próximo pleno para retirar del callejero municipal, y en concreto, de la playa San Marcos, la vía que lleva el nombre del militar franquista García Escámez para sustituirlo por el de Guillermina Hernández Martín, partera de la zona.
Su autor, el concejal del PSOE Gerardo Rizo, explica que aún hoy hay quienes quieren presentar a este militar como el benefactor de Canarias cuando ocupó la Capitanía General de Canarias y el Mando Económico, “pero la historia es tozuda, García Escámez fue uno de los militares que se sublevó contra el gobierno legítimo de la Segunda República y regó de muertos las tierras de La Rioja al mando de la Columna de Navarra formada por militares, falangistas y requetés”.
“En una democracia, los nombres de calles y plazas tienen que estar dedicadas a personas cuyos méritos sean un ejemplo para la ciudadanía, y esto es lo que ha primado en las decisiones de este Ayuntamiento desde las primeras elecciones municipales de la actual democracia, y esta moción va en esta línea”, sostiene Rizo.
El edil defiende que el Ayuntamiento, como administración pública, tiene que cumplir con lo establecido en la Ley 20/2022 de 18 de octubre de Memoria Democrática, y por ese motivo, considera que la calle dedicada al general franquista García Escámez no puede permanecer en el callejero municipal.
El Reglamento Regulador de la Denominación y cambio de vías y espacios públicos urbanos del Ayuntamiento de Icod de los Vinos establece en el artículo 1 que la competencia para el otorgamiento inicial de nombres a las vías y espacios públicos urbanos, así como para los cambios ulteriores de denominación de los mismos, corresponde exclusivamente al Ayuntamiento.
Rizo añade en su propuesta que en base a lo estipulado en el artículo 6 de dicha norma, se propone sustituir la calle García Escámez por Calle Guillermina Hernández Martín, partera de la playa San Marcos, un enclave en el que mayoría de los niños y niñas nacidas allí vinieron al mundo ayudados por ella.
“Frente a un militar que apoyó un golpe de estado que causó la muerte de cientos de miles de españoles, una señora ejemplar que le dio la vida a distintas generaciones de niños y niñas de la playa de San Marcos”, subraya.
Mujeres parteras
Según se recoge en el documental Cuidadoras de vida, mujeres parteras, Guillermina fue una de las parteras del municipio que desempeñó un papel fundamental al acompañar a decenas de mujeres y sus familias con entrega, amor y sabiduría, dejando un importante legado.
Durante siglos, la mayoría de los partos ocurrían en casa y eran ellas quienes acompañaban a las mujeres en todo el proceso, desde el embarazo hasta el posparto, siendo su principal apoyo en uno de los momentos más importantes de la vida. No tenían formación oficial pero sí experiencia y saberes transmitidos entre generaciones que les permitían, además, encargarse de los cuidados posteriores de la madre y del recién nacido.
Su nieta María del Carmen de León Herrera recuerda que el último parto al que asistió Guillermina Hernández Martín fue con 75 años.