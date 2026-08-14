Cerca de 200 vecinos rechazan el proyecto del Cabildo para El Pris

“Aquí hay pueblo, aquí hay mar, aquí vamos a luchar”; “No al cierre de El Pris”; “Su solución es nuestra destrucción”, “No al plan de emergencia”; o “No millones sin soluciones”. Estas fueron algunas de las frases que se podían leer ayer en los carteles que llevaban las personas que se concentraron en el núcleo costero de El Pris, en Tacoronte, para manifestar su rechazo al proyecto de emergencia que el Cabildo de Tenerife prevé ejecutar en la carretera TF-165 y que permitirá recoger una parte de las aguas pluviales que llegan al barrio tras los graves daños ocasionados por la borrasca Therese el 24 de marzo.
Desde la asociación de vecinos El Pris-El Sargo, convocante de la protesta, calcularon que fueron cerca de 200 las que marcharon de forma pacífica desde la sede hasta la Cofradía de Pescadores. Allí, su presidenta, Esther Díaz, leyó un manifiesto en el que dejó claro que el barrio “quiere una solución definitiva y no un parche” al problema de las aguas pluviales.
“Nos quieren hace creer que gastar 1,5 millones de euros en una obra es resolver un problema pero no es cierto, porque el proyecto presentado no actúa donde nace el agua, solo intenta recogerla cuando ya ha arrasado nuestro barrio” y además, “no ha sido estudiado con el rigor que merece”, expuso.
Por el contrario, sostuvo que la propuesta presentada por los vecinos y vecinas “es técnicamente viable, más económica, actúa en el origen del problema y evita gran parte del impacto sobre el barrio” y por eso lamentó que “no haya sido estudiada con el rigor que merece”.
También hubo críticas para el Gobierno municipal. “Nos duele el silencio del Ayuntamiento. Gobernar no consiste en decir que la obra es del Cabildo sino defender a los vecinos de Tacoronte, exigir la mejor solución y no mirar hacia otro lado”, sostuvo.
Responsables de la Asociación informaron a los vecinos y vecinas presentes sobre la hoja de ruta a seguir de aquí en adelante, una vez la Subdelegación del Gobierno les confirme el permiso para poder manifestarse, aunque el lugar y la fecha exacta todavía están por determinar.
“Recibimos el feedback del pueblo, que ya empieza a conocer el alcance de las consecuencias que puede traer esta obra de emergencia”, subrayaron.
También juntaron firmas para solicitar al Cabildo que revise el proyecto y comunicaron que siguen a la espera que el consejero insular de Carreteras, Dámaso Arteaga, los convoque a una nueva reunión, ya que así se comprometió después del encuentro celebrado en la plaza de La Estación.
Desde la Asociación aseguraron que el Ayuntamiento “no ha sido comunicado ni tiene el proyecto de manera oficial, y solo le trasladaron de oficio un expediente”. Asimismo, calificaron de “curioso” que “la emergencia de la obra se dictó el 19 de julio cuando la borrasca Therese tuvo lugar en marzo y solo hay un mes de plazo para empezar a ejecutarla ya que, pasado este tiempo, no se puede hacer”.