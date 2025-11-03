El Cupón de la ONCE reparte 480.000 euros en dos municipios de Canarias

El Cupón de Fin de Semana de la ONCE ha repartido un total de 480.000 euros en la isla de Gran Canaria durante este fin de semana, al resultar premiado con 240.000 euros dos cupones, uno el día 1 de noviembre y otro el día 2 de noviembre, en los municipios de Telde y Santa Lucía de Tirajana.
El encargado de repartir la suerte el 1 de noviembre en Telde fue Alberto González, agente vendedor de la ONCE desde octubre de 2013 en su área de venta en la calle General Bravo y en Benteguise 1, en Cruz de la Gallina, Caserones, Higuera Canaria, La Majadilla, C. Marzagán y Jinámar pueblo, en el municipio de Telde.
Un día más tarde, Juan Franco, agente vendedor de la ONCE desde julio de 2023, repartió la suerte con otros 240.000 euros de los premios adicionales del Cupón de Fin de Semana de la ONCE en su área de venta en el municipio de Santa Lucía de Tirajana, en la calle Cardoso 49, en Rosiana, El Valle y El Parralillo.
El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece todos los sábados y domingos un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción.
Además también reparte premios de 2.000 euros al mes, durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. También 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.
Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 19.000 vendedores de la organización. Además se pueden adquirir desde www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.