El debate histórico entre la fe, la medicina y lo desconocido se traslada esta semana al corazón de las islas. El fenómeno de las posesiones demoníacas en Canarias vuelve a situarse en el centro de la atención pública con un enfoque estrictamente científico y experimental. Este lunes, 8 de junio de 2026, la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife (RSEAPT)https://www.rseapt.es/es/ acogerá una de las ponencias más esperadas y controvertidas del año, donde se analizarán las fronteras de la mente humana y los sucesos que escapan a la lógica convencional.
A partir de las 8:15 horas, el reconocido psicólogo y matemático Alex Escolà Gascón ofrecerá una conferencia única en la que desglosará sus investigaciones sobre los fenómenos límite. Lejos de los tópicos cinematográficos, el experto abordará las experiencias cercanas a la muerte, las apariciones y la percepción extrasensorial utilizando herramientas estadísticas, científicas y un revolucionario modelo teórico de la conciencia basado en la física cuántica.
La ciencia tras las posesiones demoníacas en Canarias
El encuentro, integrado en el programa de las jornadas La Laguna Encantada 2026 —una apuesta de la Concejalía de Turismo de San Cristóbal de La Laguna para dinamizar el patrimonio inmaterial y el misterio en el municipio—, promete arrojar luz sobre las dinámicas del comportamiento humano y los llamados “estados alterados”. En su reciente obra literaria Las Fronteras de lo Posible, Escolà establece una clara línea divisoria para estructurar estos sucesos que tanto impactan a la opinión pública.
El investigador diferencia, en primer lugar, el denominado “mal natural”, que se encuentra intrínsecamente ligado a la conducta, las patologías psiquiátricas o la propia condición humana. En contraposición, emerge el concepto del “mal sobrenatural”, definido como una fuerza o entidad ajena al individuo que irrumpe de forma violenta en su psique, llegando a dominar sus acciones y a distorsionar por completo su identidad. Esta dimensión no se limita exclusivamente al plano de la teología clásica, sino que se manifiesta como una vivencia traumática capaz de quebrar el equilibrio moral, espiritual y psicológico de los afectados.
Tipos de posesión y la contaminación espiritual de espacios
Uno de los puntos más atractivos de la conferencia será la deconstrucción del mito del exorcismo moderno. Escolà explicará que la historia no siempre ha catalogado estos fenómenos como eventos negativos o dañinos. Existen las llamadas posesiones centrales, intencionadamente integradas en rituales comunitarios o prácticas chamánicas, donde el entorno ejerce un control estricto y el proceso cuenta con la aprobación social.
Por el contrario, el peligro real radica en las posesiones periféricas, aquellas en las que el sujeto pierde por completo el dominio de su cuerpo, experimentando el rechazo de su entorno y severos daños físicos y emocionales. Es en este grupo donde se encuadran las manifestaciones consideradas tradicionalmente como demoníacas.
Asimismo, el experto clasificará estos episodios en dos vertientes muy claras:
- Posesiones de conversión: Aquellas extremadamente visuales, espectaculares y violentas, que guardan una enorme similitud con las imágenes que la industria de Hollywood ha popularizado a lo largo de las décadas.
- Posesiones de exaltación: Un fenómeno mucho más sutil, íntimo e invisible desde el exterior, pero que devora el bienestar de la persona de forma silenciosa.
Durante la sesión se analizará también la arraigada creencia de la tradición cristiana sobre la contaminación espiritual. Este concepto sugiere que determinadas energías o presencias malignas no solo afectan a las personas, sino que tienen la capacidad de adherirse a espacios físicos concretos y a objetos cotidianos, alterando el entorno de quienes habitan esos lugares.
La cita en la RSEAPT se consolidará como un espacio de divulgación rigurosa donde se entrelazan la psicología, el misterio, la religión y la cultura popular. Alex Escolà enriquecerá la jornada compartiendo casos reales documentados que ha examinado de primera mano durante sus años de trayectoria, ofreciendo a los asistentes una oportunidad excepcional para comprender qué hay de real y qué de mito detrás de las historias más oscuras de nuestra cultura.