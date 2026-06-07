El sector primario de las Islas Canarias recibe un importante impulso financiero orientado hacia la sostenibilidad y la producción libre de químicos. El Boletín Oficial de Canarias (BOC) ya ha hecho público el extracto de la nueva convocatoria de subvenciones destinadas a transformar los cultivos del archipiélago. Estas ayudas a la agricultura ecológica, gestionadas directamente por el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), se enmarcan dentro del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC) para el periodo 2023-2027 y cuentan con una dotación presupuestaria inicial asignada para el ejercicio de 2026.
Requisitos para acceder a las ayudas a la agricultura ecológica en Canarias
La cuantía global destinada a esta línea de actuación asciende a 88.400 euros, un capital que busca respaldar de manera directa a aquellos productores que decidan adoptar de forma voluntaria compromisos de gestión agroambientales respetuosos con el entorno. La financiación de este programa cuenta con un fuerte respaldo internacional y estatal, estando cofinanciada en un 80% por fondos europeos a través del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). El porcentaje restante se divide entre la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno regional (14%) y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España (6%).
Los profesionales del campo que decidan acogerse a estos fondos públicos deberán asumir una serie de obligaciones estrictas por un periodo mínimo de cinco años. Entre las principales exigencias fijadas por el ICCA destaca la obligatoriedad de mantener toda la superficie agrícola registrada y certificada de manera oficial bajo los métodos de producción ecológica. Asimismo, los beneficiarios se comprometen a implementar de forma rigurosa las normas de condicionalidad reforzada, reduciendo de manera drástica el impacto de la actividad humana en los ecosistemas locales y promoviendo la regeneración natural de la biodiversidad de las islas.
Un plan de cinco años para transformar el suelo agrario isleño
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Ejecutivo canario, Narvay Quintero, ha defendido la importancia de esta inyección económica para el sostenimiento de las zonas rurales. Según ha explicado el responsable del área, este tipo de compensaciones financieras resultan esenciales para consolidar un modelo económico viable y respetuoso en el sector primario. Los objetivos fijados a largo plazo contemplan la protección de la calidad del suelo cultivable, optimizar el uso del agua en un contexto de escasez hídrica y garantizar la conservación de las especies vegetales y animales autóctonas.
Las parcelas que resulten beneficiadas por las subvenciones recibirán un pago directo por hectárea cultivada. Estos fondos cubrirán tanto los costes derivados de la conversión de cultivos tradicionales a sistemas limpios, como las tareas de mantenimiento de aquellas fincas que ya operan bajo las directrices ecológicas. El plan promueve la implantación de técnicas agrícolas tradicionales adaptadas a los nuevos tiempos, tales como la rotación sistemática de cultivos, el control de la carga ganadera para evitar el sobrepastoreo, el uso exclusivo de fertilizantes de origen orgánico y la prohibición absoluta de emplear productos fitosanitarios o abonos de síntesis química.
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Plazos de solicitud y tramitación en la sede electrónica
Los agricultores y empresas del sector agroalimentario que cumplan con las bases reguladoras disponen de un plazo improrrogable de un mes para formalizar sus expedientes. Este periodo comenzó a contar de forma oficial al día siguiente de la publicación del extracto de la resolución en el BOC, hecho que tuvo lugar el pasado 28 de mayo de 2026. Por tanto, los interesados deberán tramitar toda la documentación antes de que finalice el presente mes de junio a través de las aplicaciones habilitadas en la Sede Electrónica del Gobierno de Canarias.
Una vez cerrado el plazo de recepción de solicitudes, el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) iniciará el proceso de baremación y comprobación de los requisitos técnicos de las fincas candidatas. El organismo público dispone de un periodo máximo de doce meses para emitir la resolución definitiva y notificar a los beneficiarios la concesión de las partidas económicas. Con este movimiento, Canarias busca acelerar la transición verde de sus cultivos para ofrecer alimentos más saludables a los consumidores y blindar el paisaje natural del archipiélago frente a la amenaza de la desertificación.