Ya en marcha el horario de Mercadona de verano en 320 supermercados: lo que debes tener en cuenta

La planificación de la cesta de la compra de millones de ciudadanos está a punto de sufrir una alteración obligatoria. El horario de Mercadona experimentará una transformación de cara a la inminente temporada veraniega, obligando a los consumidores habituales y a los visitantes estivales a reorganizar sus visitas a las cajas. La dirección de la cadena liderada por Juan Roig ha diseñado un despliegue operativo especial que afectará a un total de 320 supermercados distribuidos de forma estratégica por los municipios con mayor afluencia turística de toda la geografía española, incluyendo de forma directa a las localidades del litoral peninsular y los archipiélagos.
Esta medida excepcional busca dar respuesta al incremento exponencial de la población flotante en las áreas de playa durante el periodo de vacaciones. El plan de contingencia comercial entrará en vigor el próximo 22 de junio y mantendrá su vigencia hasta el 30 de agosto, reconfigurando por completo la rutina logística de las familias de cara a las compras de última hora.
Horario de Mercadona: cierres nocturnos retrasados y apertura dominical
El nuevo esquema de atención al cliente introduce modificaciones severas que alteran los dos pilares tradicionales de la compañía. En los 320 establecimientos seleccionados por su ubicación en Zonas de Gran Afluencia Turística (ZGAT), el horario de Mercadona se estirará de lunes a sábado desde las 09:00 hasta las 22:00 horas. Esta ampliación de treinta minutos respecto al horario invernal habitual pretende facilitar el abastecimiento a aquellos usuarios que regresan de las playas a última hora de la tarde y requieren realizar adquisiciones de emergencia. La operatividad se mantendrá bajo el régimen ininterrumpido, descartando cierres técnicos a mediodía.
La novedad que ha desatado un mayor impacto entre los usuarios es el levantamiento del cierre dominical. Rompiendo con la estricta política corporativa que impera en el resto del año, estas 320 tiendas costeras abrirán sus puertas los domingos y los días festivos de julio y agosto. Para estas jornadas especiales se ha estipulado una franja de servicio reducida que abarcará desde las 09:00 de la mañana hasta las 15:00 horas de la tarde, permitiendo así una cobertura de siete días semanales.
Qué ocurre con el resto de la red de supermercados de Juan Roig
El impacto de esta campaña veraniega será selectivo. Los más de 1.600 supermercados que componen el resto del entramado comercial de la firma en los núcleos urbanos y de interior permanecerán ajenos a estas variaciones operativas. En dichos centros se mantendrá inalterable el horario convencional de 09:00 a 21:30 horas, de lunes a sábado, procediendo al cierre absoluto durante los domingos, tal y como marca la normativa habitual de la empresa de distribución valenciana.
Destinos de alta demanda vacacional como Benidorm, Marbella, Salou, Ibiza, Denia, Sangenjo o Torremolinos verán sus centros modificados de inmediato. Ante la complejidad de discriminar qué centros exactos modifican sus condiciones de acceso, la compañía ha habilitado una herramienta de localización geográfica en su plataforma web corporativa. A través de este buscador interactivo, los consumidores podrán comprobar en tiempo real la hora exacta de apertura y cierre de cada uno de los 1.602 supermercados operativos en el territorio nacional, garantizando el acceso a los datos de las tiendas con régimen festivo antes de abandonar el domicilio.