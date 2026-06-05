Confirmado por el BOC: nuevas ayudas para contratar en Canarias a jóvenes titulados sin experiencia

El Boletín Oficial de Canarias (BOC) ha publicado, en su edición de este viernes, las bases y convocatoria de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias destinada a favorecer la contratación de personas jóvenes con titulación universitaria o formación profesional y sin experiencia laboral, en proyectos de interés público y social que estén inscritas en Sistema de Garantía Juvenil.
Para la convocatoria de este año el Gobierno cuenta con un crédito de dos millones de euros, cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus en un porcentaje máximo de 85%.
Las entidades interesadas podrán solicitar estas subvenciones en la sede electrónica hasta el jueves 25 de junio, recoge una nota del Gobierno.
En la convocatoria del pasado año, esta partida facilitó las contrataciones de 61 jóvenes de 18 a 30 años para desarrollar los proyectos que en la actualidad se están ejecutando y que impulsan 32 entidades canarias.
Los proyectos realizan actividades relacionadas con el medio ambiente, la cultura, la salud mental, el deporte, la ciencia o tecnología.
También hay programas enfocados a la inserción laboral, la cualificación profesional y proyectos de prevención de la violencia de género o destinados a crear espacios de diálogo o encuentro juvenil.
El director general de Juventud, Daniel Morales, pone en valor esta convocatoria que “permite favorecer la contratación de jóvenes que tienen titulación superior, pero carecen de experiencia laboral”.
Así, señala, “cumplimos un doble objetivo, favorecemos la entrada en el mercado laboral al colectivo de jóvenes con cualificación, que percibirán un sueldo digno, adecuado a su formación, y por otro lado impulsamos el desarrollo de los proyectos de interés público y social que también van dirigidos a nuestra juventud”.
Daniel Morales detalla también que el proceso se hace a través de las entidades que son las que contratan, aunque la selección se hace a través del Servicio Canario de Empleo, por lo que “es requisito indispensable estar como demandante de empleo y en el Sistema de Garantía Juvenil”.
Los últimos datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) correspondientes al mes de mayo, registran a 18.000 jóvenes menores de 30 años en paro (9.093 mujeres y 8.920 hombres). De este total, 3.464 se registran como sin empleo anterior.
Como recogen las bases de la convocatoria, los contratos formativos deberán realizarse a jóvenes de 18 y menores de 30 años, con residencia en las islas, en situación de desempleo, demandantes de empleo en el Servicio Canario de Empleo y con la inscripción en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que tengan un título universitario o de formación profesional de grado medio o superior, o de títulos oficialmente reconocidos como equivalentes.
El contrato formativo para la adquisición de una experiencia profesional deberá facilitar una práctica adecuada al nivel de estudios y la duración de los contratos en prácticas será de 12 meses y la jornada laboral será a tiempo completo.
Podrán solicitar estas subvenciones las entidades, fundaciones públicas y privadas, asociaciones o federaciones, siempre que no tengan ánimo de lucro, quedarán excluidos los partidos políticos y las organizaciones sindicales.
Cada entidad podrá realizar un máximo de dos contratos formativos para la adquisición de una práctica profesional por proyecto.
Los proyectos deberán ser de interés público y social y estar dirigidos a jóvenes de Canarias con edades comprendidas entre 12 y 30 años, de forma exclusiva, o que les incluya de forma significativa (por encima de un 60%) entre una pluralidad de personas destinatarias y que incluyen medidas en los sectores de actuación de las políticas transversales de juventud que se detallan en la Ley 2/2023, de 1 de marzo, de Políticas de Juventud de Canarias, concretamente en el artículo 44.
La entidad beneficiaria será la responsable de la selección de las personas con quienes concertarán los contratos formativos y para ello deberán presentar en el Servicio Canario de Empleo (SCE) una oferta de empleo de jóvenes que reúnan los requisitos y el perfil adecuado.
Esta actuación se cofinancia con cargo al Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y por la Comunidad Autónoma de Canarias.