Alexis García, el tinerfeño que convirtió el obrador familiar en una historia de éxito mundial

Alexis García no llegó a la pastelería por casualidad. Su historia está ligada al obrador, al pan, a las masas, a los tiempos lentos y a una forma de entender el oficio que viene de familia. Tercera generación de panaderos isleños, el pastelero tinerfeño ha convertido ese legado en una propuesta propia, reconocible y cada vez más premiada.
Ahora, su nombre vuelve a situarse en lo más alto. La Academia Internacional de Gastronomía lo ha distinguido como Mejor Pastelero 2026, un reconocimiento que confirma la proyección de un profesional que ha llevado la pastelería hecha en Canarias mucho más allá del Archipiélago.
Al frente de 100×100 Alexis García, en Santa Cruz de Tenerife, junto a Marlene Hernández, el maestro pastelero ha construido un espacio en el que conviven la alta pastelería, la bollería, el hojaldre y el pan artesano. Un obrador que mira al mundo sin perder de vista el producto canario ni las raíces de una tradición familiar que sigue muy presente en cada elaboración.
La Academia ha destacado de su trabajo el equilibrio entre técnica, sensibilidad creativa y respeto por el producto. Tres conceptos que resumen bien la evolución de Alexis García: precisión en el oficio, identidad propia y una apuesta decidida por ingredientes vinculados a las Islas.
De Tenerife al reconocimiento mundial
El premio internacional no es un hecho aislado en su trayectoria. En 2024, Alexis García fue proclamado Mejor Maestro Artesano Pastelero de España, después de imponerse en todas las pruebas del campeonato nacional. Antes ya había sido reconocido como Pastelero Revelación en Madrid Fusión, recibió la Miga de Oro de Canarias y fue distinguido en diferentes certámenes gastronómicos por su aportación a la pastelería.
Pero más allá de los galardones, su historia es también la de un oficio llevado con constancia. La de un pastelero que ha hecho del hojaldre, las masas madre y el producto local una manera de contar Canarias desde el obrador.
En sus elaboraciones aparecen referencias al territorio: plátano de Canarias, almendras de Guía de Isora, café de La Gomera, flor de sal de Lanzarote, vainilla de Los Silos o piña de El Hierro. Ingredientes que no funcionan como un simple guiño local, sino como parte de una identidad gastronómica que García ha sabido proyectar con técnica y personalidad.
Un nombre propio de la pastelería canaria
El reconocimiento como Mejor Pastelero 2026 sitúa a Alexis García en una posición destacada dentro de la gastronomía internacional, pero también refuerza el momento que vive la pastelería canaria. Su trabajo demuestra que desde Tenerife se puede competir al máximo nivel sin renunciar al origen.
Alexis García representa una generación de profesionales que ha entendido que la tradición no está reñida con la innovación. Su trayectoria nace en el pan, crece en el obrador y se consolida ahora con un premio que pone nombre y apellido a uno de los grandes referentes actuales de la pastelería española.