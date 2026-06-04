El mejor helado de Canarias se come en Tenerife y guarda un secreto muy especial

La gastronomía de Canarias vuelve a romper moldes y a consolidarse en el mapa internacional por la puerta grande. Tradicionalmente, los amantes de la repostería y el frío artesanal miraban hacia los canales de Venecia o las heladerías vanguardistas de Nueva York para encontrar la excelencia. Sin embargo, un rincón del norte de la isla ha cambiado las reglas del juego. El maestro heladero Alfredo Marrero, al frente de la dirección creativa de la conocida firma de repostería Boutique Relieve, en el Puerto de la Cruz, en Tenerife, ha colocado el mejor helado de Canarias en el exclusivo Top 12 de la élite mundial durante el certamen Gelato Festival World Masters.
La prestigiosa competición internacional, que congregó a los profesionales más reputados del sector a finales de marzo en la ciudad de Las Vegas, se ha convertido en el escaparate definitivo de la innovación dulce. Marrero acudió a la cita estadounidense con una propuesta arriesgada pero honesta denominada “Origen Cacao”. Su planteamiento, lejos de buscar combinaciones estrambóticas o ingredientes artificiales, se basó en el respeto absoluto a la trazabilidad y pureza de la materia prima, una fórmula infalible que le valió la decimosegunda posición del ranking del planeta.
El secreto del éxito tras el mejor helado de Canarias
El éxito de esta elaboración tinerfeña reside en la aplicación estricta de la metodología conocida como Bean to Bar (del haba a la tableta), adaptada de forma pionera al mundo del gelato. Durante el proceso técnico de maduración de la base, el equipo de Boutique Relieve introduce una innovación radical: infusionar la propia piel del haba del cacao seleccionado. Este paso técnico extrae matices aromáticos muy profundos y notas de tueste natural que elevan el producto final a una complejidad sensorial inalcanzable para los métodos industriales tradicionales.
La arquitectura de este postre helado destaca por su estudiado contraste de texturas en boca:
- Estructura base: Una crema base de chocolate de cremosidad extrema que mantiene la untuosidad idónea.
- Elemento crujiente: Un streusel elaborado a base de harina de arroz con toques salados sutiles.
- Soporte esponjoso: Un bizcocho de chocolate formulado específicamente para conservar su esponjosidad a temperaturas bajo cero.
- Acabado técnico: Una fina teja crujiente de grué de cacao puro que aporta amargor y potencia visual.
Este minucioso engranaje de repostería fue el argumento definitivo para convencer a un jurado internacional altamente exigente, en un contexto donde los competidores apostaban por extravagancias como helados con infusión de corteza de pino.
Tenerife tumba a los gigantes de la industria en Las Vegas
El Gelato Festival es considerado de forma unánime como la “Champions League” de la heladería global. En un mercado dominado históricamente por el legado familiar de los maestros italianos y los presupuestos millonarios de las cadenas de Estados Unidos, que un taller artesano nacido en Tenerife consiga posicionarse entre los doce mejores del planeta supone una hazaña sin precedentes para el sector en Canarias.
Además de su valor organoléptico, la receta de Alfredo Marrero destaca por su compromiso social y de salud. “Origen Cacao” se ha diseñado para ser una elaboración 100% libre de gluten. Esta condición convierte al mejor helado de Canarias en una opción totalmente inclusiva, permitiendo que las personas celíacas o con intolerancias alimentarias disfruten de una pieza de alta gastronomía de competición sin perder un ápice de sabor, textura o untuosidad.
Dónde se puede probar este hito gastronómico en la isla
La mejor noticia para los paladares tinerfeños y los miles de turistas que visitan el archipiélago es que no es necesario subirse a un avión hacia Las Vegas para degustar este hito galardonado. La creación de la Boutique Relieve ya se ha incorporado de manera oficial al catálogo y patrimonio gastronómico estable de las islas.
Cualquier aficionado al chocolate puede comprobar en primera persona el porqué de este premio internacional visitando las vitrinas del espacio gastronómico Menester, así como los diferentes establecimientos que la Boutique Relieve gestiona en la geografía insular. Este reconocimiento consolida el dulce momento que vive la cocina y la repostería en Tenerife, demostrando que el camino más corto hacia el éxito mundial es la vuelta a los orígenes y la honestidad con el producto local.