El chef Alexis García toca el cielo de la pastelería internacional: elegido Mejor Pastelero 2026

Alexis García y Marlene Hernández estaban ayer por la tarde emocionados, ilusionados y a la vez sorprendidos por la noticia que recibieron por correo al despertar en un hotel de Valencia a donde viajaron por motivos de trabajo y para realizar compras para su obrador, sito en la calle Antonio de Lara y Zárate, número 3 de Santa Cruz de Tenerife. La misiva, inesperada, les anunciaba que la Academia Internacional de Gastronomía, por recomendación de la Real Academia española, les concedía en su edición de 2026 el galardón de Mejor Pastelero, un reconocimiento que se suma a los múltiples que ya tiene este repostero.
La noticia, por supuesto, fue recibida con gran alegría por la pareja para la que fue una auténtica sorpresa ya que hasta ayer mismo nadie les había comentado nada de este reconocimiento. Hay que decir que hasta ahora solo un tinerfeño, Juan Carlos Padrón, ha engrosado esta ranking internacional, y fue en el año 2017, y en la categoría de chef del porvenir.
La Academia Internacional de Gastronomía concede el premio a Alexis porque “su trabajo se caracteriza por el equilibrio entre técnica, sensibilidad creativa y respeto por el producto, contribuyendo a la evolución de la alta pastelería desde una mirada contemporánea”.
García lleva en los últimos años sumando distinciones. Una de ellas fue la proeza -hasta ahora ningún chef la había conseguido- de proclamarse vencedor en todas las categorías del Campeonato Mejor Maestro Artesano Pastelero de España. También cuenta con el reconocimiento de Mejor Pastelero en los XXX Premios de Gastronomía DIARIO DE AVISOS, que se entregaron en 2015 por su trabajo en el obrador que mantenía abierto en Playa San Juan (Guía de Isora) y el premio Manuel Iglesias en los XXXIX Premios Nacionales de Gastronomía DIARIO DE AVISOS en 2024. Fue Pastelero Revelación en la edición de Madrid Fusión celebrada en 2018.
Alexis García, tercera generación de panaderos isleños, no solo es un amante de su trabajo, sino también de los madrugones diarios para mantener la masas madre respetando los tiempos, elemento imprescindible en este mundo de la panadería y la repostería, un mundo en el que siempre ha estado acompañado por su pareja, Marlene Hernández, quien también participó en el mismo concurso de Madrid Fusión quedando en el tercer puesto.
Alexis y Marlene, armados de mucha paciencia, tesón, trabajo, aprendizaje constante y perfeccionamiento han conseguido colocar su obrador 100×100 Alexis García en los primeros puestos de la pastelería europea desde Canarias.
La Academia Internacional de Gastronomía (AIG) es una red transnacional de hombres y mujeres con un interés privilegiado en la gastronomía. Fundada en 1983 por cinco academias nacionales de gastronomía, que representan a cinco países diferentes (España, Francia, Gran Bretaña, Italia y Suiza), solo puede admitir como miembros a academias nacionales o regionales de gastronomía. Hoy en día, la AIG es una federación internacional de academias gastronómicas que reúne a cerca de 10.000 personas en todo el mundo.
Otros reconocimientos.
Los premios de la Academia Internacional de Gastronomía han tenido en esta edición un sabor español. El Gran Premio Excepcional ha recaído en Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas, del equipo creativo de Disfrutar, (Barcelona, tres estrellas Michelin y número 1 en The World`s 50 Best Restaurants). Este reconocimiento, como su nombre indica, se entrega en contadas ocasiones. La categoría de Mejor Chef del Futuro fue para Vicky Sevilla (Arrels, Sagunto (Valencia); mejor sumiller, Israel Ramírez, (Saddle, Madrid); Mejor Literatura Gastronómica, Rosa Tovar, por el libro de Ida y vuelta, y Premio Multimedia a El mago del Vino, de David Moncasi, por un documental sobre el enólogo Raúl Pérez.