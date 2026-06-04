El tinerfeño Alexis García hace historia: se corona con el premio de la Academia Internacional de Gastronomía

El chef tinerfeño Alexis García fue distinguido ayer como Mejor Pastelero en los Premios 2026 de la Academia Internacional de Gastronomía que hizo público sus galardones que distinguen cada año alguna de las figuras, proyecto e iniciativas más relevantes del panorama gastronómico mundial.
Hasta ahora solamente otro tinerfeño ha conseguido escalar en este ranking internacional. Se trata de Juan Carlos Padrón, del restaurante El Rincón de Juan Carlos, quien en 2017 recibió tal distinción en un acto celebrado en el Museo de Naturaleza y Arqueología, que contó con la asistencia del expresidente del Cabildo, Carlos Alonso, y el representante de la academia en su momento, Rafael Ansón.
La Academia Internacional de Gastronomía, a petición de la Real Academia Española, concede el premio a Alexis porque “su trabajo se caracteriza por el equilibrio entre técnica, sensibilidad creativa y respeto por el producto, contribuyendo la evolución de la alta pastelería desde una mirada contemporánea”..
García, junto a su pareja Marlene Hernández, mantiene su negocio en la calle Antonio de Lara y Zárate, 3, de la capital tinerfeña. En 2024 se proclamó vencedor en todas las categorías del Campeonato Mejor Maestro Artesano Pastelero de España. También cuenta con el reconocimiento de Mejor Pastelero en los XXX Premios de Gastronomía DIARIO DE AVISOS, que se entregó en 2015 por su trabajo en el obrador que mantenía abierto en Playa San Juan (Guía de Isora) y también el premio Manuel Iglesias en los XXXIX Premios Nacionales de Gastronomía DIARIO DE AVISOS en 2024.
La Academia Internacional de Gastronomía (AIG) es una red transnacional de hombres y mujeres con un interés privilegiado en la gastronomía.
Fundada en 1983 por cinco academias nacionales de gastronomía, que representan a cinco países diferentes (España, Francia, Gran Bretaña, Italia y Suiza), solo puede admitir como miembros a academias nacionales o regionales de gastronomía. Hoy en día, la AIG es una federación internacional de academias gastronómicas que reúne a cerca de 10 000 personas en todo el mundo.