Preocupa el auge de infecciones de transmisión sexual entre los canarios

Sanidad ha lanzado una nueva campaña para fomentar el uso del preservativo ante el aumento de los casos de infecciones de transmisión sexual (ITS) en los últimos años y llamar a la acción para la detección precoz y el tratamiento. Preocupa el aumento de contagios de chlamydia o sífilis, sobre todo entre 25 y 34 años. Las Islas casi duplican la media nacional de sífilis, con 41 casos por cada 100.000 habitantes.
El director general de Salud Pública, José Díaz-Flores, alertó al presentar la campaña ¡Que nada te impida usar el preservativo! Disfruta del sexo seguro, que “es prioritario” proporcionar información precisa. Factores como la falta de información, el estigma y la percepción de invulnerabilidad “hacen que muchas personas” no tomen precauciones.
La campaña refleja la “urgencia” que muchas veces se tiene por las prácticas sexuales sin tener un conocimiento de la pareja ni usar las medidas de protección necesarias, lo que expone a riesgos innecesarios. Y pone el foco en la necesidad de fomentar los comportamientos sexuales responsables para reducir la transmisión de las ITS, promover la realización de pruebas diagnósticas a la mínima sospecha de riesgo y las exploraciones rutinarias para detectar estas infecciones a tiempo, especialmente cuando los síntomas no son visibles. Resalta que las decisiones sobre la salud sexual afectan no solo a la persona, sino también a sus parejas y a la comunidad.
Sanidad hace hincapié en que la falta de educación afectivo-sexual reglada, el inicio temprano de las relaciones sexuales, la globalización de la información a través de las redes sociales y la interconexión social han facilitado el crecimiento de ideas equivocadas sobre cómo se transmiten las ITS, cuáles son sus factores de riesgo, o cómo prevenirlas.
Además, la estigmatización que provocan estas infecciones hace que la juventud, y a veces otros grupos de población, se sienta juzgada y se muestre reticente a hablar sobre estos temas que pueden resultar incómodos, y no acuda a los centros sanitarios sino a las redes sociales y al consejo entre iguales.
El epidemiólogo Guillermo Pérez recalcó que “hay personas que tienen sensación de invulnerabilidad” ante una infección por el “desconocimiento y banalización, sobre todo en la población más joven, de la existencia de las infecciones de transmisión sexual y también por la falsa creencia y estigmas que las asocian a determinados perfiles”.
De enero a octubre de 2025 se han confirmado en Canarias 1.312 casos de infección gonocócica (78% de los casos en hombres), con una media de 31 años. Además se han contabilizado 1.935 casos de infección por chlamydia (49% son hombres y el 51% en mujeres), con una media de 28 años.
Mientras se han confirmado 568 casos de sífilis (82,9% en hombres), con una media de 38,2 años. En 2024 “la incidencia fue de 41 casos por 100.000 habitantes, mucho más elevada que la media nacional (24), pero en 2025 muestra una tendencia descendente”.