Sanidad ya tuvo que ‘ponerle las pilas’ en 2025 a la empresa del avión medicalizado del SUC

No es la primera vez que insuficiencias detectadas en los servicios contratados con la firma Eliance para contar con un avión medicalizado (por otra parte, tan necesario en un territorio como el nuestro) fuerza al Gobierno de Canarias a exigir que se cumpla con lo comprometido, por cuanto en mayo del pasado año la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC) ya tuvo que reaccionar para que no se vieran afectados los isleños.
Por aquel entonces, GSC requirió “a la empresa prestataria del avión medicalizado la subsanación, en un plazo de 15 días, de los incumplimientos detectados en los últimos meses, ya que de no ser así se adoptarían todas las medidas legales oportunas que podrían llevar incluso a la resolución de contrato”.
Entre dichos incumplimientos estaba que no haya un avión de reserva, por lo que ante una revisión o avería, como ya había sucedido, no se pudo prestar el servicio puntualmente.
Ahora, deudas acumuladas por Eliance, que medios estatales cifran en 20 millones de euros, dan la puntilla a la relación con dicha firma.
Como ya informó DIARIO DE AVISOS, la empresa Eliance Helicopter Global Service ha quebrado, entrando en concurso de acreedores, lo que afecta a las emergencias en numerosas administraciones españolas, tanto estatales como autonómicas y locales. Canarias no se ha librado, ya que dicha firma es la contratada por la Consejería autonómica de Sanidad para el avión medicalizado del Servicio de Urgencias Canario (SUC), y por el Cabildo de Tenerife respecto a dos helicópteros contra los incendios forestales.
Portavoces de dicho departamento regional y de la referida Corporación insular coincidieron, en preguntas de este periódico, a la hora de aclarar en que ya están promoviendo medidas adecuadas para que estos servicios esenciales para la ciudadanía no se vean interrumpidos por una causa externa a su gestión.
Pese a que tales contratos no se han interrumpido aún y hay que respetar los tiempos jurídicos, ambas administraciones reconocen que ya buscan alternativas con otras empresas.