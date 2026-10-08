Tres detenidos en pleno centro de Puerto de la Cruz: encuentran armas, drogas y más de 16.000 euros

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado un punto de venta de crack y cocaína establecido en la zona centro del municipio de Puerto de la Cruz, procediendo a la detención de tres individuos como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas.
La investigación ha sido desarrollada en el marco de una operación antidroga en la que, tras la realización de numerosos dispositivos policiales, se pudo comprobar la existencia de tres individuos que de forma coordinada y complementaria estarían dedicándose al tráfico de sustancias estupefacientes en la mencionada zona.
Por ello, el día 15 de septiembre se llevó a cabo un operativo policial dirigido a la localización y la detención de los investigados, los cuales fueron arrestados en diferentes puntos de la isla mientras realizaban labores cotidianas.
Tras las detenciones y con la correspondiente autorización judicial, los agentes realizaron dos entradas y registros en sus domicilios con la colaboración de un equipo de guías caninos de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, procediendo a la intervención de un arma de fuego junto a su cargador, un dispositivo de descargas eléctricas, una defensa extensible policial, 33 cartuchos de escopeta y unos grilletes, 2,5 gramos de MDMA, 31 gramos de marihuana, 69 gramos de hachís, 2 gramos de cocaína, 53 gramos de crack y 16.190 euros en efectivo.
Los detenidos pasaron a disposición de la autoridad judicial competente como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas, decretándose el ingreso en prisión del principal investigado.
Colaboración Ciudadana
La Policía Nacional en su compromiso con la lucha contra la delincuencia organizada continúa trabajando para desmantelar cualquier tipo de distribución de drogas ilegales. Si se tiene conocimiento, indicio o sospecha de actividades que pudieran estar relacionadas con este tipo de delincuencia, los ciudadanos pueden ponerlo en conocimiento a través del correo antidroga@policía.es.