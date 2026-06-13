Zancadillas, gritos y un desvío de emergencia: caos en un vuelo a Tenerife

Un vuelo a Tenerife operado por Ryanair sufrió un desvío de emergencia a Portugal por el caos que causaron varios pasajeros conflictivos. El incidente, grabado en vídeo y publicado por el diario Daily Mail, destapó los altercados provocados por turistas británicos con destino al aeropuerto de Tenerife Sur.
El comandante del trayecto entre Mánchester y la isla canaria tomó la decisión de aterrizar en la ciudad de Faro el pasado miércoles 10 de junio. Dos personas mostraron una actitud violenta a bordo y alteraron la seguridad de la navegación aérea.
Las imágenes grabadas por los testigos mostraron a un hombre que caminaba de forma chulesca por el pasillo central del avión. El individuo cantó y bailó mientras profería gritos ante la mirada atónita del resto del pasaje.
La tensión aumentó cuando el sujeto intentó regresar a su asiento asignado en la parte trasera. Otro viajero sacó la pierna y le puso una zancadilla; este gesto provocó una fuerte discusión y el lanzamiento de objetos en la cabina. Varias personas exigieron a gritos la expulsión inmediata del alborotador.
Un testigo aseguró que el hombre gritaba “me visto y me desvisto” mientras corría por la cabina. Un portavoz de Ryanair confirmó que la tripulación solicitó asistencia policial antes de tomar tierra en el aeródromo portugués.
Incidente en otro vuelo a Tenerife Sur
Las autoridades locales desalojaron a los dos implicados en la pista de Faro para reanudar el viaje hacia el archipiélago. La compañía aérea ratificó su política de tolerancia cero frente a estas conductas temerarias que pusieron en peligro a los trabajadores. Este suceso no fue un hecho aislado en las rutas que conectaron el Reino Unido con las islas occidentales durante esa semana.
Un avión de la empresa easyJet procedente de Londres vivió una situación similar pocas horas después, el jueves de esa misma semana. Los controladores del espacio aéreo canario gestionaron un aterrizaje de urgencia para un vuelo con 12 personas perturbadoras a bordo. La tripulación avisó de una gran trifulca organizada por este grupo de pasajeros durante el trayecto hacia Canarias. Los técnicos de la torre de control agilizaron la maniobra de aproximación a la pista del sur de Tenerife.