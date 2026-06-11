Alerta en un vuelo de Reino Unido a Tenerife: “La tripulación nos comunica que lleva 12 pasajeros conflictivos”

Complicaciones a bordo de un vuelo internacional con destino a Canarias. Los controladores aéreos han coordinado en la tarde de este jueves la llegada prioritaria al aeropuerto de Tenerife Sur de un avión procedente de Gatwick (Londres) tras notificarse la presencia de una docena de pasajeros conflictivos en el interior de la cabina.
Según ha informado el perfil @controladores, la alerta saltó en pleno vuelo cuando la tripulación de la aeronave se puso en contacto con la torre de control: “Nos comunica que llevan 12 pasajeros conflictivos a bordo“.
Ante la gravedad de la situación y el número de personas implicadas, se solicitó que se gestionara la presencia de la policía a pie de pista para proceder a la identificación y desalojo de los pasajeros problemáticos nada más tomar tierra.
Maniobra recortada para agilizar el aterrizaje
Con el objetivo de garantizar la seguridad del pasaje y terminar lo antes posible con la tensa situación que se vivía en el aire, los controladores aéreos procedieron a priorizar la trayectoria del aparato.
“Les recortamos la maniobra en lo posible”, han explicado los controladores, una medida habitual que agiliza el descenso directo hacia la pista de Tenerife Sur (Reina Sofía).
Afortunadamente, el avión pudo tomar tierra sin incidencias.