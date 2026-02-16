La suerte sonríe a Candelaria: un vecino gana un ‘Sueldazo’ de 2.000 euros al mes durante 10 años

Candelaria ha recibido un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años, con el Cupón Fin de Semana de la ONCE del domingo, 15 de febrero, dedicado al 50 aniversario del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.
José Abel Delgado Arbelo es el vendedor de la ONCE que ha dado este Sueldazo en Candelaria, desde su punto de venta situado en Obispo Pérez Cáceres, 54.
El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.
Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas.
La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.
Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 21.000 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.