Canarias vuelve a estar de suerte: la ONCE deja más de 1,5 millones de euros en las Islas

El Sueldazo de Fin de Semana de la ONCE ha vuelto a dejar premios importantes en Canarias. En esta ocasión, el sorteo del 16 de noviembre de 2025 ha repartido 1.500.000 euros en el municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana, además de otros premios en Schamann y San Mateo.
El mayor importe fue distribuido por Ramón Martín Reina, agente vendedor de la ONCE desde abril de 2008, que entregó el premio millonario en su zona de venta en Castillo del Romeral y Juan Grande.
A estos premios se suman los que repartió el agente Adrián Ramírez, que vendió un cupón premiado con 20.000 euros en el sorteo del 15 de noviembre, además de un boleto de Mi Día que dejó otros 3.000 euros el 16 de noviembre. Ambos fueron vendidos en sus puntos habituales de Schamann y la Urbanización Sansofé, en Las Palmas de Gran Canaria.
También resultó premiado un cupón del Fin de Semana de 20.000 euros vendido por la agente Jazmina Rosario Rodríguez en San Mateo, concretamente en la avenida del Mercado, número 5. Este es el segundo premio que entrega desde su incorporación, tras estrenarse el 11 del 11.
Los sorteos de la ONCE
El Sueldazo de Fin de Semana ofrece todos los sábados y domingos un premio principal de 300.000 euros más 5.000 euros al mes durante 20 años a un único cupón de número y serie coincidentes con la primera extracción.
Además, contempla cuatro premios de 2.000 euros al mes durante diez años en las extracciones de la segunda a la quinta. El sorteo incluye también 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado y otras cuantías menores de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.
En cuanto a Mi Día, este juego permite elegir una fecha dentro de un periodo de cien años, con un número de la suerte entre el 1 y el 11 asignado automáticamente. El sorteo es diario y su precio es de un euro.
Los productos de la ONCE pueden adquirirse a través de los más de 19.000 vendedores y vendedoras de la organización, así como en la web oficial www.juegosonce.es y en puntos de venta autorizados.