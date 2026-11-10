Viajes a Granada por 233 euros: Santa Cruz cierra inscripciones este jueves para sus mayores

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife mantiene abierto hasta este jueves, 12 de noviembre, el plazo para solicitar plaza en dos viajes a Granada destinados a personas mayores. La iniciativa permite disfrutar de seis días en Andalucía por 233,32 euros, un precio que incluye vuelos, alojamiento en un hotel de cuatro estrellas, pensión completa, excursiones y actividades culturales.
Los viajes forman parte del Programa de Turismo Social para Personas Mayores, desarrollado por el Consistorio en colaboración con el Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), con el objetivo de promover el envejecimiento activo y las relaciones sociales.
La convocatoria contempla dos turnos para 2027. El primero se desarrollará del 30 de enero al 4 de febrero, mientras que el segundo tendrá lugar del 24 al 29 de abril.
Qué incluyen los viajes a Granada por 233 euros
El programa contempla un recorrido por algunos de los principales lugares de interés histórico, cultural y paisajístico de Andalucía.
Durante los seis días, los participantes podrán conocer la ciudad de Granada, con visitas a la Alhambra, el Albaicín, la Alcaicería y la Calderería.
El itinerario también incluye excursiones por la Alpujarra granadina, con paradas en Lanjarón, Capileira, Trevélez y Pampaneira.
A estas visitas se sumarán recorridos por Baeza y Úbeda, dos ciudades conocidas por su patrimonio monumental, y por diferentes municipios de la Costa Tropical, como Motril, Salobreña y Almuñécar.
El precio de 233,32 euros por persona incluye:
- Vuelos de ida y vuelta desde Tenerife Norte.
- Transporte en autocar durante las excursiones.
- Alojamiento en hotel de cuatro estrellas, en habitación doble.
- Pensión completa con bebidas.
- Entradas a los lugares incluidos en el itinerario.
- Guía oficial y personal tutor acompañante.
- Actividades de animación y seguro de viaje.
La programación también contempla actividades de convivencia, entre ellas un espectáculo flamenco, música y baile.
Requisitos para solicitar los viajes de mayores de Santa Cruz
La convocatoria está dirigida a personas mayores de 60 años o que cumplan esa edad durante el año del viaje, siempre que estén empadronadas en Santa Cruz de Tenerife con una antigüedad mínima de tres años.
También podrán participar sus cónyuges o parejas, aunque no alcancen la edad exigida, cuando acrediten la relación y cumplan las condiciones del programa.
Además, la convocatoria establece límites de ingresos anuales según la composición de la unidad familiar:
- Una persona: hasta 18.480 euros.
- Dos o tres miembros: hasta 28.560 euros.
- Más de tres miembros: hasta 30.240 euros.
Los solicitantes deberán cumplir las condiciones de salud y movilidad necesarias para realizar las actividades previstas, reunir los requisitos para beneficiarse de la bonificación al transporte de residentes en Canarias y no haber participado en la última campaña de Turismo Social del IASS.
Cómo solicitar plaza antes del 12 de noviembre
Las personas interesadas podrán presentar sus solicitudes hasta el jueves 12 de noviembre de 2026, inclusive.
El trámite puede realizarse por internet, a través de la sede electrónica municipal, mediante certificado digital, DNI electrónico o Cl@ve.
Acceder a la solicitud oficial de los viajes a Granada
También existe la posibilidad de presentar la documentación presencialmente en las Oficinas de Atención e Información Ciudadana (OAIC) del Ayuntamiento.
Será necesario presentar una solicitud individual por cada participante, acompañada de la documentación exigida en las bases.
Las personas que ya hubieran sido seleccionadas o incluidas en la lista de reserva del primer viaje y finalmente no pudieran participar únicamente tendrán que presentar una nueva solicitud. El Ayuntamiento podrá incorporar la documentación anterior, previa autorización.
Para resolver dudas, el Consistorio dispone del servicio de atención telefónica 010 y 922 606 010, de lunes a viernes, de 08.00 a 15.00 horas.
El primer grupo viajará este sábado
Mientras continúa abierto el plazo para los dos turnos de 2027, el Ayuntamiento ultima los preparativos del primer viaje de la campaña, que comenzará este sábado, 14 de noviembre.
Ayer lunes se celebró una reunión informativa con los participantes, durante la que se ofrecieron detalles sobre la organización, el equipaje y las actividades previstas.
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, deseó un buen viaje a los participantes y animó a los vecinos que cumplan los requisitos a inscribirse en los próximos turnos.
Por su parte, la concejala de Políticas Sociales, Charín González, recordó la importancia de revisar la documentación, llevar la medicación necesaria y atender las recomendaciones sobre equipaje y desplazamientos.
El programa pretende facilitar a las personas mayores del municipio la posibilidad de conocer nuevos destinos y compartir experiencias culturales en grupo.