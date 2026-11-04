Txus Vidorreta: “Siento en el alma el fallecimiento de Jesús de Miguel, ha sido un golpe muy fuerte”

Txus Vidorreta, entrenador de Unicaja Málaga que defendió durante diez años el banquillo del CB Canarias ha tenido palabras de ánimo para el CD Tenerife por el fallecimiento de Jesús de Miguel.
Tras acabar su partido de la BCL ante la Reggiana, y antes de que terminara la rueda de prensa, Txus Vidorreta ha querido dirigirse a todo el entorno del CD Tenerife: “He pasado diez años en Tenerife y hoy hemos guardado un minuto de silencio por la trágica muerte de Jesús de Miguel. No conocí personalmente a Jesús, pero sí tuve la oportunidad de conocer, a lo largo de los años, a muchos de sus compañeros, como Enric Gallego o Aitor Sanz, o Álvaro Cervera, su entrenador, o el presidente, Felipe Miñambres. Coincidí con él en vuelos y en el aeropuerto. Estamos todos devastados. No tengo palabras para expresar el dolor que he sentido cuando me he despertado con la noticia del fallecimiento de Jesús de Miguel”.
Además, el técnico vasco “agradeció” que todo el mundo del deporte “se esté volcando con su familia y con todo el CD Tenerife”. “Es un club al que he seguido mucho, del que he sido hincha y esta mañana, según me he levantado he mandado un mensaje tanto a Álvaro Cervera como a Felipe Miñambres, porque son dos personas con las que me une mucha amistad. Lo siento en el alma, ha sido un golpe muy fuerte”.
Vidorreta dedicó la victoria de ayer de su equipo al propio Jesús de Miguel, a su familia, sus amigos “y a todos los aficionados del CD Tenerife. Descanse en paz”.