Extrañas luces en el cielo de Canarias: una investigación revela sus primeras imágenes en Garachico

El municipio tinerfeño de Garachico vuelve a adentrarse en el mundo de los misterios, las leyendas y los fenómenos inexplicables con la celebración de la segunda edición de Garachico Insólito, unas jornadas que reunirán a investigadores, periodistas y especialistas para abordar algunos de los enigmas más llamativos de Canarias y otros lugares del mundo.
La programación se desarrollará entre este martes, 3 de noviembre, y el viernes 6, con cuatro conferencias de entrada gratuita en la Casa de Piedra, a partir de las 19.00 horas. Las actividades se completarán el sábado 14 de noviembre con una ruta por el municipio para descubrir algunos de sus rincones más misteriosos.
Uno de los principales atractivos de esta edición será la presentación de los primeros resultados de una investigación sobre la aparición recurrente de extrañas luces en el cielo de la costa noroeste de La Palma. Según los organizadores, el fenómeno cuenta con centenares de grabaciones y fotografías que serán mostradas durante las jornadas.
Extrañas luces en el cielo de La Palma
El investigador Xerach García será el encargado de inaugurar el ciclo este martes con la conferencia Canarias, territorio de contacto ovni, en la que expondrá parte del material recopilado durante sus investigaciones.
García, que acumula más de diez años de experiencia en la observación de fenómenos aéreos anómalos, asegura haber documentado la presencia de luces que evolucionan en el cielo palmero con comportamientos que considera inusuales y para los que, según sostiene, todavía no ha encontrado una explicación.
Durante la charla mostrará vídeos y fotografías de estos avistamientos, que, de acuerdo con su investigación, pueden observarse a simple vista. La naturaleza y el origen de estas luces no han sido establecidos.
Milagros, volcanes y leyendas de Canarias
La segunda conferencia tendrá lugar el miércoles 4 de noviembre y correrá a cargo del antropólogo Fernando Hernández González, quien abordará los relatos de milagros y prodigios vinculados a diferentes acontecimientos históricos del Archipiélago.
Bajo el título Milagros y prodigios en las tierras canarias, repasará historias populares en las que santos y advocaciones marianas aparecen relacionados con el final de epidemias, la llegada de lluvias, la desaparición de plagas o la protección de poblaciones frente a erupciones volcánicas.
Se trata de relatos que forman parte de la tradición oral y del patrimonio cultural de las Islas, y que permiten comprender las creencias de generaciones pasadas.
Las noticias falsas y los misterios de la Virgen de Guadalupe
El jueves 5 de noviembre será el turno del periodista y escritor José Gregorio González, director del programa Crónicas de San Borondón, de Canarias Radio, y presentador de La Isla Misteriosa, de Televisión Canaria.
Su intervención, titulada Fake news y misterios. De las conspiraciones del Mundial a las invasiones extraterrestres, analizará la expansión de las noticias falsas y las teorías conspirativas, especialmente aquellas relacionadas con fenómenos ovni, política, salud y deporte.
El ciclo de conferencias finalizará el viernes 6 con la participación del periodista y teólogo Andrés Brito Galindo, quien ofrecerá la charla Los misterios de la Virgen de Guadalupe a la luz de la ciencia contemporánea.
Su intervención abordará las cuestiones y controversias que rodean a la imagen de la Virgen de Guadalupe, especialmente las relacionadas con su origen, conservación y significado religioso e histórico.
Una ruta gratuita por el Garachico más misterioso
Además de las conferencias, Garachico Insólito contará con la exposición Ecos del Otro Lado, el último umbral, una muestra de óleos del artista Joan Bells que propone una reflexión sobre diferentes formas de entender la muerte y el proceso de morir.
La programación concluirá el sábado 14 de noviembre con la ruta Garachico Misterioso, una actividad gratuita que se desarrollará durante la tarde y que permitirá acercarse a los relatos, creencias y enigmas asociados a la historia del municipio.
Las plazas para esta ruta serán limitadas y será necesario inscribirse previamente a través del área de Cultura del Ayuntamiento.
Las jornadas están organizadas por el área de Cultura de la Villa y Puerto de Garachico y cuentan nuevamente con el asesoramiento de Canarias Mágica.
Todas las conferencias serán gratuitas y tendrán lugar a las 19.00 horas en la Casa de Piedra, convirtiendo nuevamente a Garachico en un punto de encuentro para quienes sienten curiosidad por los misterios, las tradiciones y los fenómenos que todavía despiertan interrogantes.