Garachico vive este domingo su gran romería: horario, orquestas y el plan especial de guaguas

La Villa y Puerto de Garachico celebra este domingo, 16 de agosto, la LXII Romería de San Roque, una de las festividades más multitudinarias y representativas de Tenerife.
Declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, esta cita movilizará a miles de devotos y visitantes, por lo que TITSA ha preparado un operativo especial de guaguas que sumará 23.000 plazas adicionales para evitar colapsos en las carreteras del norte.
La jornada aúna devoción, folclore, la singular romería marítima y terrestre, y un fin de fiesta amenizado por populares orquestas que alargarán la celebración hasta la noche.
Programa de actos y horarios
La fiesta comenzará temprano, a las 7:30 horas, con el tradicional despertar a ritmo de ¡Viva San Roquito! a cargo de la Fanfarria Juvenil de Garachico. A las 9:00 horas se oficiará la Misa de Peregrinos en la plaza de San Roque, presidida por el obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Alberto Santiago Santiago. La celebración coincide este año con el X aniversario de San Roque como patrón del municipio y los 25 años de su distinción como alcalde perpetuo.
A las 10:00 horas la imagen será trasladada en procesión hasta la Parroquia Matriz de Santa Ana acompañada por el Tajaraste a San Roque, las tradicional petaladas y los ajijides. Tras la función religiosa de las 11:00 horas, el Santo bajará al puerto a las 12:00 horas para el inicio de la travesía marítima.
A las 13:00 horas, desde la plaza Ramón de Arocha, arrancará oficialmente la LXII Romería de San Roque. Romeros, parrandas, danzas tradicionales, carros, carretas, barcos engalanados y ganado enjaezado acompañarán a la venerada imagen en su regreso a la ermita, que permanecerá abierta hasta las 19:00 horas. El Santo se despedirá entrando de espaldas al templo entre vivas, cánticos y fuegos artificiales.
Al finalizar la romería, el público podrá disfrutar del gran Baile de Romeros en el casco municipal, que estará amenizado por las orquestas Wamampy, Malibú Band y el grupo Nueva Fusión.
23.000 plazas de guagua y cambios de parada
Para facilitar el acceso y evitar atascos, el Cabildo de Tenerife reforzará la línea 363 de TITSA, que conecta Puerto de la Cruz, Icod de los Vinos, Garachico, Los Silos y Buenavista del Norte. El operativo especial funcionará entre las 09:30 y las 23:00 horas, momento en que saldrán las últimas expediciones de refuerzo.
La consejera de Movilidad del Cabildo, Eulalia García, explicó que el año pasado más de 13.100 personas eligieron esta línea para acudir a la fiesta. “Aumentamos las plazas y los horarios para garantizar un desplazamiento cómodo y seguro, promoviendo el uso de la guagua en una jornada de alto volumen de tráfico”, destacó.
Entre las 09:00 y las 23:00 horas, las paradas habituales del casco urbano de Garachico (Adolfo Suárez, Garachico, Piscina y La Cooperativa) quedarán fuera de servicio. En su lugar, el transporte público operará de forma centralizada en una parada especial situada en la explanada del aparcamiento del campo de fútbol.
Si se producen retenciones severas, la carretera TF-42 se cortará a vehículos privados entre los kilómetros 0 y 7,8, reservando el paso a guaguas y transporte de mercancías.
Cuatro siglos de devoción
El origen de la Romería de San Roque se remonta al periodo comprendido entre 1601 y 1606, cuando una epidemia de peste afectó al Puerto de Garachico. La rápida erradicación de la enfermedad fue atribuida por los habitantes a un milagro del santo, en cuyo honor se construyó una ermita y se estableció la promesa de esta romería anual.