De ‘Fast & Furious’ al cupón de la ONCE: la imagen de Garachico recorrerá España

El municipio tinerfeño de Garachico será la imagen del cupón de la ONCE del próximo domingo, 16 de agosto. La iniciativa forma parte de la serie monográfica ‘Pueblos de película’, con la que la organización distribuirá cinco millones y medio de boletos por toda España para promocionar el patrimonio y la historia cinematográfica de la Villa y Puerto.
La presentación del boleto conmemorativo contó con la presencia del director de la ONCE en Santa Cruz de Tenerife, Miguel Ángel Déniz Méndez, y el alcalde de Garachico, José Heriberto González Rodríguez, quienes destacaron el valor publicitario que supone esta emisión a nivel nacional.
Plató de superproducciones
El entorno de Garachico ha servido como escenario natural para diversos rodajes de calado internacional.
Entre ellos destaca la superproducción Fast & Furious 6 (2013), dirigida por Justin Lin y protagonizada por actores como Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez o Elsa Pataky. Durante las cinco semanas de rodaje en la Isla, la productora desplazó numerosos vehículos de alta gama para la grabación de sus escenas de acción.
El catálogo audiovisual del municipio incluye también producciones españolas recientes como Bajo un volcán (2025), del director Martín Cuervo, interpretada por William Levy y Maggie Civantos; o la comedia dramática Maktub (2011), dirigida por Paco Arango y con un reparto integrado por Diego Peretti, Aitana Sánchez-Gijón, Goya Toledo, Rosa María Sardà y Amparo Baró.
Un patrimonio histórico resurgido tras la erupción de 1706
Más allá de su faceta como plató, Garachico está catalogado como uno de los núcleos históricos de mayor valor arquitectónico del Archipiélago. Su fisonomía actual está marcada por la reconstrucción posterior a la erupción del volcán de Trevejo en 1706, un hito que destruyó su antiguo puerto comercial y reconfiguró el trazado urbano de la localidad.
La colección ‘Pueblos de película’ de la ONCE rinde tributo a aquellos municipios españoles que han servido de plató cinematográfico. Los cupones se comercializan a través de la red estatal integrada por más de 21.300 vendedores autorizados, así como en la plataforma oficial de la entidad.