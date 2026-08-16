Muere el historiador Carlos Acosta García: Garachico lo despide en su día más especial

El historiador de Garachico Carlos Acosta García ha fallecido este domingo en un día muy especial, la romería de San Roque, una fiesta sobre la que escribió en innumerables ocasiones. Además de vivir en la Villa y Puerto, Carlos Acosta, maestro jubilado y colaborador de Diario de Avisos, contó sus historias, lo amó y lo hizo eterno con sus palabras a través de sus más de 40 publicaciones.
Por eso la Villa y Puerto quiso despedirlo ayer de una manera especial. La noticia de su fallecimiento se conoció con el Santo entrando a la parroquia y al finalizar la eucaristía la procesión hizo una parada frente a su casa, en la calle Pérez Zamora. Allí, el párroco de Garachico, Marcos García, hizo pública la noticia y le dedicó un rezo.
Además, Mar Gutiérrez, actriz y vecina del municipio, deleitó a los presentes con uno de los poemas que dejó marcado Carlos Acosta en las fiestas, sobre todo en los momentos de pandemia de Covid-19 en los que las celebraciones no estaban permitidas. “Haya o no haya romería te seguiremos queriendo como el primer día”, le dedicó a San Roque, palabras con las que se despidió a Carlos Acosta con el propio Santo en la fachada de su casa de la calle Pérez Zamora.