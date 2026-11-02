La Aemet avisa de más lluvias y tormentas en Canarias: zonas y horas afectadas por Islas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes, 3 de noviembre, una nueva jornada de lluvias y tormentas en Canarias, con chubascos localmente fuertes en las islas montañosas. La inestabilidad afectará especialmente a las Islas occidentales durante la madrugada y se desplazará hacia Tenerife y Gran Canaria durante la tarde.
La Aemet mantiene avisos naranjas por lluvias en La Palma, La Gomera y El Hierro durante las primeras horas del martes, con acumulaciones que podrían alcanzar los 30 litros por metro cuadrado en una hora. Posteriormente, el nivel de aviso descenderá a amarillo, con precipitaciones previstas de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora durante la tarde.
En Tenerife también se esperan lluvias localmente fuertes, que podrían ir acompañadas de tormentas, granizo menudo y rachas de viento muy fuertes. Gran Canaria se incorporará a los avisos amarillos durante el mediodía, especialmente en el norte y las cumbres.
La previsión apunta a una mejoría progresiva al final de la jornada, cuando los cielos tenderán a quedar poco nubosos en buena parte del Archipiélago.
Avisos de la Aemet en Canarias para este martes
Los avisos meteorológicos se distribuyen de manera diferente entre la madrugada y la tarde, según la información facilitada por la Agencia.
Durante la madrugada del martes, los avisos serán los siguientes:
- La Palma: aviso naranja por lluvias en las cumbres y las vertientes este y oeste, con acumulaciones de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora. También habrá aviso amarillo por tormentas.
- La Gomera: aviso naranja por precipitaciones de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora y amarillo por tormentas.
- El Hierro: aviso naranja por lluvias de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora, además de amarillo por tormentas.
- Tenerife: aviso amarillo por lluvias de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora, tanto en el norte y el área metropolitana como en las vertientes este, sur y oeste. También habrá aviso amarillo por tormentas.
Los avisos naranjas de las Islas occidentales y los amarillos de Tenerife correspondientes a este episodio finalizarán durante la madrugada.
A partir del mediodía del martes, la Aemet contempla nuevos avisos amarillos por lluvias y tormentas en La Palma, La Gomera, El Hierro, Tenerife y Gran Canaria.
En este segundo periodo, las precipitaciones podrían alcanzar los 15 litros por metro cuadrado en una hora, especialmente en zonas de interior.
La Agencia advierte de que algunos chubascos podrían venir acompañados de actividad tormentosa, aunque la intensidad y distribución de las precipitaciones variarán a lo largo del día.
El tiempo en Tenerife y el resto de Canarias este martes
La previsión general de la Aemet apunta a intervalos nubosos en el Archipiélago, con periodos de mayor nubosidad y precipitaciones localmente fuertes en las islas montañosas.
Las temperaturas experimentarán pocos cambios o un ligero descenso, mientras que el viento soplará flojo o moderado, con predominio de la componente norte en las Islas occidentales.
Tenerife
Se esperan intervalos nubosos, con lluvias o chubascos localmente fuertes, especialmente durante la tarde, que podrían ir acompañados de tormentas.
La nubosidad tenderá a disminuir al final de la jornada. El viento soplará flojo de componente norte y las temperaturas permanecerán sin grandes variaciones o descenderán ligeramente.
En Santa Cruz de Tenerife se esperan 20 grados de mínima y 26 de máxima.
La Palma
La jornada comenzará con intervalos nubosos y posibles lluvias o chubascos localmente fuertes, especialmente durante la madrugada y la tarde.
Las precipitaciones podrían ir acompañadas de tormentas, mientras que al final del día los cielos tenderán a despejarse.
Las temperaturas permanecerán sin cambios significativos, aunque las máximas podrían descender ligeramente.
En Santa Cruz de La Palma se prevén 18 grados de mínima y 23 de máxima.
La Gomera
La Aemet prevé intervalos nubosos, con posibles chubascos localmente fuertes durante la madrugada, acompañados de actividad tormentosa.
La situación mejorará progresivamente durante el día, con tendencia a cielos poco nubosos al final de la jornada.
En San Sebastián de La Gomera se esperan 20 grados de mínima y 25 de máxima.
El Hierro
Se esperan intervalos nubosos y episodios de lluvia localmente fuerte durante la madrugada, que podrían ir acompañados de tormentas.
El viento soplará flojo de dirección variable, con algunos intervalos de moderado a fuerte. Las temperaturas experimentarán pocos cambios o un ligero descenso de las máximas.
En Valverde se prevén 13 grados de mínima y 22 de máxima.
Gran Canaria
La inestabilidad afectará especialmente a Gran Canaria durante la tarde, cuando podrían registrarse chubascos localmente fuertes y acompañados de tormentas.
La Aemet mantiene avisos amarillos en el norte y las cumbres, con precipitaciones que podrían alcanzar los 15 litros por metro cuadrado en una hora.
También se espera calima ligera, que irá disminuyendo a lo largo del día.
En Las Palmas de Gran Canaria se prevén 21 grados de mínima y 25 de máxima.
Fuerteventura
Predominarán los intervalos nubosos, sin descartar algún chubasco débil o moderado.
La calima será ligera y tenderá a disminuir, mientras que las temperaturas permanecerán sin cambios o experimentarán un ligero descenso.
El viento soplará flojo o moderado del este durante la primera mitad del día y girará a componente oeste durante la segunda.
En Puerto del Rosario se esperan 20 grados de mínima y 26 de máxima.
Lanzarote
La previsión contempla intervalos nubosos y la posibilidad de precipitaciones débiles o moderadas en forma de chubascos.
Los cielos tenderán a quedar poco nubosos al final de la jornada y la calima ligera irá remitiendo.
El viento será flojo o moderado del este durante la mañana y girará al oeste por la tarde.
En Arrecife se esperan 20 grados de mínima y 27 de máxima.
Temperaturas previstas en Canarias este martes
|Isla
|Localidad
|Mínima
|Máxima
|Tenerife
|Santa Cruz de Tenerife
|20 °C
|26 °C
|La Palma
|Santa Cruz de La Palma
|18 °C
|23 °C
|La Gomera
|San Sebastián
|20 °C
|25 °C
|El Hierro
|Valverde
|13 °C
|22 °C
|Gran Canaria
|Las Palmas de Gran Canaria
|21 °C
|25 °C
|Fuerteventura
|Puerto del Rosario
|20 °C
|26 °C
|Lanzarote
|Arrecife
|20 °C
|27 °C
Cuándo mejorará el tiempo en Canarias
Según la previsión de la Aemet, las lluvias más intensas podrían concentrarse durante la madrugada en las Islas occidentales y durante la tarde en Tenerife y Gran Canaria.
La tendencia será hacia una disminución de la nubosidad al final del martes, aunque la evolución de las precipitaciones dependerá del comportamiento de los núcleos de inestabilidad.
En cuanto al estado del mar, se espera marejadilla o marejada, con mar de fondo del noroeste de entre uno y dos metros.
La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias mantiene el seguimiento del episodio meteorológico y recomienda consultar los canales oficiales ante posibles modificaciones de los avisos.