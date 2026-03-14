Nuevo caso de un simpa en un guachinche de Tenerife aunque, en esta ocasión con un final mucho más llamativo: pues el padre de uno de los implicados, “súper avergonzado” se presentó en el lugar para pagar la cuenta.
Todo sucedió ayer, en el guachinche El Fogón, ubicado en La Laguna. Varios jóvenes acudieron al lugar y dejaron sin pagar una cuenta de casi 200 euros.
Tras ser publicado en redes sociales por parte del propio guachinche, el padre de uno de los implicados “súper avergonzado” se presentó en el establecimiento para abonar la deuda.
“Desde aquí solo podemos agradecerle el gesto y la honestidad que ha demostrado. Ojalá los hijos aprendan algo de la honradez y los valores de su padre, porque gestos así dicen mucho de una persona”, ha publicado este guachinche de Tenerife en redes.
La historia se ha vuelto viral rápidamente, generando cientos de comentarios de apoyo al padre y de crítica a la actitud de los jóvenes. En un sector que lucha diariamente por salir adelante, este tipo de actos de honradez devuelven la fe en los valores tradicionales frente a la falta de civismo.