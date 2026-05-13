¿Has perdido seguidores? La gran ‘purga’ de Instagram que hace temblar a los influencers

El sector de las influencers digitales ha despertado con temor ante la perdida masiva de seguidores, lo que muchos han bautizado como la ‘purga’ de Instagram 2026 ya es una realidad que está dejando las cuentas de los famosos con miles de seguidores menos. Meta, el gigante tecnológico liderado por Mark Zuckerberg, ha decidido ejecutar un “reset” global para eliminar de raíz el fraude de los seguidores falsos, los perfiles inactivos y los ‘bots’ que inflaban artificialmente el valor publicitario de miles de perfiles.
¿Qué es la purga de Instagram y a quién afecta?
Esta ofensiva masiva no es un simple error técnico. Se trata de un despliegue de inteligencia artificial avanzado diseñado para cribar perfiles que no corresponden a seres humanos reales. El objetivo de Meta es devolver la transparencia a una plataforma donde el éxito se medía, hasta ahora, por el volumen de seguidores y no por la calidad del contenido.
El impacto ha sido inmediato y devastador para las grandes estrellas mundiales. El pasado 6 de mayo se recordará como el “miércoles negro” de las redes sociales. Cristiano Ronaldo, la persona más seguida del planeta, vio cómo su contador descendía en 6 millones de seguidores en apenas 24 horas. No fue el único; figuras como Dwayne Johnson ‘The Rock’ perdieron 5 millones, mientras que astros del fútbol como Leo Messi han sufrido una sangría superior a los 4 millones de fans virtuales.
El impacto en España
En nuestro país, el desplome también ha dejado huella, aunque de forma más contenida. Georgina Rodríguez, que ostenta el título de la española más seguida, perdió más de 300.000 seguidores en una sola jornada. Sin embargo, el caso más llamativo por sus consecuencias directas es el de Laura Matamoros, la televisiva ha descendido de la barrera psicológica del millón de seguidores, situándose ahora en la franja de los 900.000.
Otras figuras destacadas como María Pombo, Dulceida o Laura Escanes también han visto reducidas sus listas de “followers” en cifras que oscilan entre los 5.000 y los 25.000 perfiles eliminados. Pese al susto inicial, el sector profesional empieza a ver el lado positivo de esta limpieza.
Menos seguidores, pero mayor interacción real
Paradójicamente, esta ‘purga’ de Instagram podría beneficiar a quienes crean contenido de calidad. Al desaparecer los perfiles fantasma, la tasa de engagement (la relación entre seguidores y likes/comentarios) tiende a subir. Al haber menos “paja” en el denominador de la ecuación, el porcentaje de fidelidad real de la audiencia aumenta, algo que las marcas empiezan a valorar por encima de las cifras astronómicas de seguidores vacíos.
La propia Laura Matamoros ha manifestado su apoyo a la medida, asegurando que prefiere una comunidad real que consuma su contenido de forma auténtica. La era del “postureo estadístico” parece haber llegado a su fin en favor de un ecosistema digital más honesto y transparente.