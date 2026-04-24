Los expertos responden al truco viral de colocar una moneda en el router para mejorar el WiFi

En la búsqueda constante por obtener una conexión a internet más estable y veloz, los usuarios suelen recurrir a soluciones de todo tipo. El último fenómeno viral que ha inundado las redes sociales propone algo tan sencillo como desconcertante: colocar una moneda en el router. A simple vista, parece un remedio casero inofensivo y económico, pero la realidad detrás de este gesto esconde matices técnicos que todo usuario en Canarias debería conocer antes de intentar “hackear” su señal de red.
El router es, sin duda, el corazón tecnológico de nuestros hogares. Es el encargado de gestionar el tráfico de datos entre nuestros smartphones, ordenadores y televisores inteligentes. Sin embargo, su rendimiento no siempre es óptimo, y es aquí donde surgen teorías sobre cómo potenciar las ondas electromagnéticas mediante objetos metálicos.
¿Realmente mejora la señal poner una moneda en el router?
La creencia popular sostiene que, debido a que las monedas están fabricadas con aleaciones metálicas conductoras, podrían actuar como una suerte de antena pasiva o disipador de calor. Algunos usuarios defienden que este pequeño objeto ayuda a estabilizar las ondas de radiofrecuencia, permitiendo que el WiFi llegue con más fuerza a las habitaciones alejadas.
No obstante, la ciencia de las telecomunicaciones es clara al respecto. Para que un elemento metálico funcione como una antena efectiva para las bandas de 2,4 GHz o 5 GHz, debe tener dimensiones y formas calculadas con precisión milimétrica. Una moneda común carece de la superficie necesaria para redirigir la señal de forma eficiente. Lo que muchos perciben como una mejora es, en la mayoría de los casos, un efecto placebo o una coincidencia con un momento de menor saturación en la red.
Los peligros ocultos de este “truco” casero
A pesar de su popularidad, colocar una moneda en el router no solo es ineficaz, sino que puede ser contraproducente para la salud de tu dispositivo. Los expertos en hardware señalan tres problemas fundamentales:
- Sobrecalentamiento crítico: Los routers modernos están diseñados con ranuras de ventilación estratégicas. Al colocar objetos sobre ellos, aunque sean pequeños, se puede obstruir el flujo de aire. El calor acumulado reduce el rendimiento del procesador interno y, a largo plazo, reduce drásticamente la vida útil del aparato.
- Interferencias y zonas muertas: El metal es uno de los mayores enemigos del WiFi. En lugar de amplificar la señal, una acumulación de metal cerca de las antenas internas puede rebotar las ondas hacia el propio dispositivo, generando interferencias indeseadas o “puntos ciegos” en tu propio salón.
- El mito del peso: Algunos usuarios utilizan monedas simplemente para que el router no se mueva por la tensión de los cables. Si bien es una solución física, existen soportes diseñados específicamente para ello que no comprometen la electrónica del equipo.
Dónde no debes colocar nunca tu WiFi en casa
Si realmente buscas mejorar la cobertura sin recurrir a mitos como la moneda en el router, el secreto reside en la ubicación. La distribución del hogar y los materiales de construcción juegan un papel crucial. Según los especialistas, existen tres “zonas prohibidas” donde la señal muere:
- La cocina: Es el peor lugar posible. El microondas opera en una frecuencia similar a la del WiFi (2,4 GHz) y anulará tu conexión cada vez que calientes comida. Además, los electrodomésticos grandes actúan como escudos infranqueables.
- Cerca de las ventanas: Si colocas el equipo junto a una ventana, parte de la señal se “escapa” hacia el exterior, beneficiando a la calle pero debilitando la cobertura dentro de tu vivienda. Además, el sol directo es el peor enemigo de los componentes plásticos.
- Escondido tras el televisor: Aunque estéticamente sea más limpio, rodear el dispositivo de grandes masas de metal y cables eléctricos crea una jaula de Faraday que impide que las ondas se expandan con libertad.
Para optimizar la red en Canarias, donde las paredes suelen ser de materiales densos, lo ideal es situar el dispositivo en un punto central de la vivienda, a una altura media (como una estantería) y lejos de cualquier objeto metálico que pretenda “ayudar” a la señal. En definitiva, la moneda en el router es un mito que pertenece más al folklore digital que a la ingeniería. Si tu internet falla, la solución no está en tu monedero, sino en una correcta configuración y una ubicación inteligente.