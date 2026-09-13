Adiós a los SMS sospechosos: el bloqueo masivo que entra en vigor este martes en España

Los operadores de telefonía móvil bloquearán en España, a partir de este martes, 15 de septiembre, todos los mensajes SMS comerciales remitidos bajo el nombre o marca de una entidad que no figure en el registro oficial de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La medida afectará a bancos, aseguradoras, comercios, empresas de transporte y administraciones públicas que utilicen identificadores alfanuméricos sin verificar.
Esta restricción obligatoria forma parte del Plan Antiestafas del Gobierno de España y busca erradicar los fraudes por ‘smishing’, una técnica en la que los ciberdelincuentes suplantan la identidad de empresas o instituciones legítimas para engañar a los usuarios. Los avisos de paquetería, citas médicas o promociones solo llegarán al destinatario si la marca emisora está inscrita en la base de datos regulada.
La regulación afecta de forma directa al tejido empresarial, incluyendo a miles de pymes y autónomos de las Islas que emplean el envío masivo de SMS para comunicarse con sus clientes. El organismo que preside Juan José Ganuza ha advertido de que un volumen significativo de pymes no ha abierto aún las notificaciones electrónicas enviadas por el regulador para completar el trámite.
Cómo afecta la medida a las empresas y autónomos
Las entidades que no hayan registrado sus alias antes del plazo límite del 15 de septiembre no podrán enviar mensajes identificados con su marca o nombre comercial. No obstante, las empresas podrán seguir comunicándose por esta vía si prescinden del alias y utilizan un número de teléfono estándar.
El trámite de inscripción permanece abierto, por lo que las marcas omitidas podrán darse de alta en cualquier momento posterior a la fecha límite. Sin embargo, los identificadores no podrán emplearse hasta que la CNMC valide la documentación y haga efectiva la inscripción en su plataforma.
La solicitud pueden tramitarla las propias empresas o los proveedores de servicios de mensajería autorizados. Para ser aprobada, es imprescindible acreditar la propiedad de la marca o del dominio web comercial, un paso que ha provocado la desestimación de numerosas solicitudes por fallos técnicos o falta de confirmación expresa.
El fin del ‘smishing’ y la suplantación por SMS
El nuevo registro público asociará cada alias alfanumérico a un emisor real verificado. Con este mecanismo, las operadoras de telefonía interceptarán automáticamente los mensajes que utilicen marcas registradas pero procedan de servidores no autorizados o de plataformas de envío no vinculadas formalmente al titular.
Asimismo, la normativa obliga a las compañías telefónicas a bloquear todas las comunicaciones dirigidas a números españoles desde empresas extranjeras no inscritas en España, salvo en los casos en que el destinatario se encuentre en itinerancia (roaming).
Sin prórroga: el calendario definitivo de la CNMC
El registro de identificadores quedó constituido el 28 de marzo e inició su fase operativa el 7 de junio. Tras una prórroga solicitada por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, dirigido por Óscar López, la fecha de bloqueo definitivo se fijó para mediados de septiembre.
Fuentes de la CNMC han confirmado que no se concederán nuevas prórrogas para la entrada en vigor de la medida. Con este paso se completa la última gran actuación del Ejecutivo central para frenar la cibercriminalidad a través de redes telefónicas y mensajes de texto.