ChatGPT, Claude y Grok sufren una caída simultánea que afecta a usuarios de todo el mundo: esto es todo lo que se sabe

ChatGPT, Claude y Grok han registrado este jueves problemas de funcionamiento de forma prácticamente simultánea, con miles de usuarios afectados en distintos países. Los fallos han impedido acceder con normalidad a las plataformas o utilizar algunas de sus funciones, según los avisos recopilados por DownDetector y los propios sistemas de estado de las compañías.
La incidencia comenzó a hacerse visible durante la tarde en España. Los primeros problemas se detectaron en Grok y Claude, mientras que posteriormente se registraron también numerosas incidencias en ChatGPT y reportes de usuarios con Gemini. Copilot también aparece entre los servicios que han presentado problemas.
La coincidencia de los fallos ha provocado una situación poco habitual: varias de las principales plataformas de inteligencia artificial han experimentado interrupciones en un periodo de tiempo muy reducido.
Qué ha ocurrido con ChatGPT
OpenAI ha confirmado una incidencia en ChatGPT y Codex, su herramienta orientada a tareas de programación. El estado oficial del servicio señala que se han detectado tasas elevadas de errores y que la compañía ha aplicado medidas para intentar recuperar la normalidad.
La página de estado de OpenAI mantenía la incidencia en fase de seguimiento a última hora de la tarde, por lo que el servicio todavía podía presentar errores para algunos usuarios.
La compañía no ha detallado por ahora la causa del fallo.
Claude y Grok también registran problemas
Anthropic también ha informado de errores en Claude. Entre los servicios afectados figuran varios de sus modelos, mientras la compañía trabaja en recuperar el funcionamiento habitual.
En el caso de Grok, el servicio de inteligencia artificial desarrollado por xAI también ha sufrido una interrupción generalizada. Los problemas han sido detectados tanto por los usuarios como por los sistemas de seguimiento de incidencias.
Los primeros avisos sobre estas plataformas aparecieron antes de que los problemas de ChatGPT alcanzaran su mayor intensidad.
Gemini y Copilot, entre los servicios con incidencias
Los problemas no se han limitado a ChatGPT, Claude y Grok. Gemini, la inteligencia artificial de Google, también ha acumulado avisos de usuarios, aunque la compañía no había confirmado una caída generalizada en las primeras horas de la incidencia.
Copilot, la herramienta de Microsoft, también ha aparecido entre los servicios con problemas reportados durante la jornada.
La situación es especialmente llamativa porque afecta a varias plataformas desarrolladas por compañías diferentes. Por ahora no existe confirmación de que todas las incidencias tengan una causa común. Algunas informaciones han apuntado a posibles problemas relacionados con servicios de infraestructura en la nube, pero esta hipótesis no ha sido confirmada por las compañías afectadas.
Los reportes comenzaron a disminuir en algunos servicios conforme avanzó la tarde, aunque varias plataformas continuaban registrando errores.
La causa concreta de la caída simultánea sigue sin estar aclarada.