El cambio radical que llega a los móviles de los menores en Tenerife: adiós al acceso libre a redes sociales

El Pleno del Cabildo de Tenerife ha dado un paso decisivo para transformar la relación de los jóvenes con el entorno digital. Mediante una moción institucional aprobada este viernes, la Corporación insular ha solicitado formalmente al Gobierno de España la implementación de medidas estrictas que regulen el acceso de menores a las redes sociales, poniendo el foco en la verificación de edad y la protección de la salud mental.
La iniciativa, que busca una respuesta coordinada entre las administraciones estatal, autonómica e insular, insta al Estado a garantizar el uso de la Cartera de Identidad Digital Europea (EUDI Wallet). Este sistema se plantea como la herramienta obligatoria para verificar la edad real de los usuarios antes de permitirles la entrada a cualquier plataforma social, evitando así el acceso de perfiles vulnerables a contenidos no aptos.
Control parental obligatorio hasta los 16 años
Uno de los puntos clave de la propuesta es la exigencia de establecer un control parental obligatorio para menores de 16 años. En esta misma línea, el Cabildo solicita al Gobierno de Canarias el desarrollo de una licencia digital con supervisión parental, un requisito técnico que se alinearía con la normativa europea vigente en materia de seguridad en la red.
La urgencia de estas medidas se sustenta en el impacto directo que el uso no regulado de la tecnología tiene en la infancia y la adolescencia. Según el documento acordado, la exposición constante a contenidos digitales está vinculada a un incremento en cuadros de ansiedad, depresión, soledad y baja autoestima, además de alteraciones graves del sueño derivadas de la comparación social constante.
La realidad digital en los hogares de Tenerife
Los datos analizados por la Corporación insular dibujan un escenario de hiperconectividad en la Isla. Actualmente, más del 97% de los hogares de Tenerife disponen de conexión a Internet. La penetración tecnológica es casi total entre los menores de 10 a 15 años, donde el uso de la red supera el 95%.
La preocupación de las autoridades aumenta al observar que el 70% de los niños de entre 12 y 13 años ya posee un teléfono móvil propio. De este grupo, aproximadamente un 10% muestra indicadores de tecnoadicción o uso problemático de los dispositivos. Además, el 74% de los adolescentes tinerfeños admite haber estado expuesto a riesgos como contactos no deseados o contenidos inapropiados durante su navegación.
Prevención y educación digital
Más allá de la regulación técnica, la moción contempla un refuerzo de las políticas insulares para fomentar un uso responsable de la tecnología. Esto incluye la puesta en marcha de campañas de sensibilización dirigidas a las familias, con el objetivo de prevenir los riesgos asociados al uso intensivo de las plataformas.
Desde el Cabildo de Tenerife se defiende que esta regulación no debe interpretarse como una limitación de libertades, sino como una herramienta de protección indispensable. El objetivo final es garantizar que las nuevas generaciones puedan desarrollarse de forma saludable en un ecosistema digital que, a día de hoy, presenta retos estructurales para la salud mental de la juventud.